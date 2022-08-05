https://ukraina.ru/20220805/1037333880.html

Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева

Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева - 05.08.2022 Украина.ру

Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева

В Николаеве будет введен усиленный комендантский час на трое суток, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 5 августа в своем телеграм-канале.

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:46

2022-08-05T12:53

спецоперация

николаев

всу

репрессии на украине

комендантский час

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/02/1033500265_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8417d08c846f20c9e6490e370e350e1.jpg

По словам чиновника, усиленный режим продержится с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.Ранее Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с Россией, и пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обнаружить и задержать "российских агентов".По мнению ряда аналитиков , это может говорить об успешных попаданиях российских артиллеристов по военным объектам в Николаеве. Именно это власти Николаевской области пытаются предотвратить, устраивая охоту на тех, кто информирует противника об их расположении.Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал освобождение Николаевской и Одесской областей.В свою очередь, Виталий Ким в очередной раз пообещал, что вскоре начнется контрнаступление ВСУ на Херсон.

https://ukraina.ru/20220727/1036922554.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, всу, репрессии на украине, комендантский час, новости