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Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева
Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева - 05.08.2022 Украина.ру
Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева
В Николаеве будет введен усиленный комендантский час на трое суток, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 5 августа в своем телеграм-канале.
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:53
спецоперация
николаев
всу
репрессии на украине
комендантский час
новости
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По словам чиновника, усиленный режим продержится с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.Ранее Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с Россией, и пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обнаружить и задержать "российских агентов".По мнению ряда аналитиков , это может говорить об успешных попаданиях российских артиллеристов по военным объектам в Николаеве. Именно это власти Николаевской области пытаются предотвратить, устраивая охоту на тех, кто информирует противника об их расположении.Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал освобождение Николаевской и Одесской областей.В свою очередь, Виталий Ким в очередной раз пообещал, что вскоре начнется контрнаступление ВСУ на Херсон.
https://ukraina.ru/20220727/1036922554.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николаев, всу, репрессии на украине, комендантский час, новости
Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева
12:46 05.08.2022 (обновлено: 12:53 05.08.2022)
В Николаеве будет введен усиленный комендантский час на трое суток, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 5 августа в своем телеграм-канале.