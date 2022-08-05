Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева - 05.08.2022 Украина.ру
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Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева
Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева - 05.08.2022 Украина.ру
Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева
В Николаеве будет введен усиленный комендантский час на трое суток, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 5 августа в своем телеграм-канале.
2022-08-05T12:46
2022-08-05T12:53
спецоперация
николаев
всу
репрессии на украине
комендантский час
новости
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По словам чиновника, усиленный режим продержится с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.Ранее Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с Россией, и пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обнаружить и задержать "российских агентов".По мнению ряда аналитиков , это может говорить об успешных попаданиях российских артиллеристов по военным объектам в Николаеве. Именно это власти Николаевской области пытаются предотвратить, устраивая охоту на тех, кто информирует противника об их расположении.Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал освобождение Николаевской и Одесской областей.В свою очередь, Виталий Ким в очередной раз пообещал, что вскоре начнется контрнаступление ВСУ на Херсон.
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николаев, всу, репрессии на украине, комендантский час, новости

Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева

12:46 05.08.2022 (обновлено: 12:53 05.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Tori.chelliВиталий Ким
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© commons.wikimedia.org / Tori.chelli
Читать в
В Николаеве будет введен усиленный комендантский час на трое суток, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 5 августа в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, усиленный режим продержится с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

На выходные город будет закрыт. Все находятся дома... Мы работаем и по коллаборантам в том числе... Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо

Виталий Ким
Глава Николаевской ОГА
Ранее Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с Россией, и пообещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обнаружить и задержать "российских агентов".
По мнению ряда аналитиков , это может говорить об успешных попаданиях российских артиллеристов по военным объектам в Николаеве. Именно это власти Николаевской области пытаются предотвратить, устраивая охоту на тех, кто информирует противника об их расположении.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал освобождение Николаевской и Одесской областей.
В свою очередь, Виталий Ким в очередной раз пообещал, что вскоре начнется контрнаступление ВСУ на Херсон.
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:13
Ставленник киевского режима в Николаеве анонсировал очередное контрнаступлениеГубернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в области и готовятся к "контрнаступлению", сказал он на брифинге 27 июля
 
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