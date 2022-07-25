https://ukraina.ru/20220725/1036805009.html

"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ

"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ - 25.07.2022 Украина.ру

"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ

Когда ситуация у противника ухудшается, и он впадает в панику, тогда власти города начинают искать предателей и закрывают населенный пункт, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-07-25T05:15

2022-07-25T05:15

2022-07-25T05:15

николаев

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/42/1018774262_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_bd47046e28b3d5798a6f23de28ca94d0.jpg

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким ранее заявил, что планируется закрыть город и провести в нём зачистки от неугодных для власти людей, то есть тех, кто поддерживает Россию.Их будут выявлять во время поквартирного обхода сотрудники силовых структур, а в самом городе введут комендантский час. Процедуры эту сам Ким назвал "Ловлей коллаборантов". За каждого "предателя" или корректировщика огня он даже готов платить в иностранной валюте.По его мнению, удары ВС РФ по военной инфраструктуре заставляют противника нервничать, потому что он несет потери и переходит "на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов", это свидетельствует о панике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220618/1034180763.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, украина, россия, новости