"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ - 25.07.2022 Украина.ру
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"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ
"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ - 25.07.2022 Украина.ру
"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ
Когда ситуация у противника ухудшается, и он впадает в панику, тогда власти города начинают искать предателей и закрывают населенный пункт, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T05:15
2022-07-25T05:15
николаев
украина
россия
новости
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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким ранее заявил, что планируется закрыть город и провести в нём зачистки от неугодных для власти людей, то есть тех, кто поддерживает Россию.Их будут выявлять во время поквартирного обхода сотрудники силовых структур, а в самом городе введут комендантский час. Процедуры эту сам Ким назвал "Ловлей коллаборантов". За каждого "предателя" или корректировщика огня он даже готов платить в иностранной валюте.По его мнению, удары ВС РФ по военной инфраструктуре заставляют противника нервничать, потому что он несет потери и переходит "на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов", это свидетельствует о панике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ

05:15 25.07.2022
 
© Фото : wikipedia.orgгорсовет Николаева
горсовет Николаева - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : wikipedia.org
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Когда ситуация у противника ухудшается, и он впадает в панику, тогда власти города начинают искать предателей и закрывают населенный пункт, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким ранее заявил, что планируется закрыть город и провести в нём зачистки от неугодных для власти людей, то есть тех, кто поддерживает Россию.
Их будут выявлять во время поквартирного обхода сотрудники силовых структур, а в самом городе введут комендантский час. Процедуры эту сам Ким назвал "Ловлей коллаборантов". За каждого "предателя" или корректировщика огня он даже готов платить в иностранной валюте.
На мой взгляд, основной упор делается на агентуру, и такие заявления николаевских властей подтверждают мое мнение. Другое дело, что когда ситуация начинает ухудшаться, всегда начинают искать предателей. Мы помним шпиономанию на первом этапе операции, когда они искали наводчиков с лазерными указками. Тогда наши войска активно наступали и навязывали свою волю противнику. То, что сейчас начался поиск предателей, превратится в охоту на ведьм.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
Военный журналист
По его мнению, удары ВС РФ по военной инфраструктуре заставляют противника нервничать, потому что он несет потери и переходит "на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов", это свидетельствует о панике.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский Ким - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 16:14
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