Глава Николаевской области сообщил об "отработке" нехороших людей
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"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах
Глава Николаевской области сообщил об "отработке" нехороших людей
"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах
Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким 19 июля в эфире Ходорковский LIVE заявил о возможности закрытия Николаева для "ловли коллаборантов"
2022-07-19T17:53
2022-07-19T17:53
новости
николаев
украина
коллаборанты
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По его словам, такие случаи будут пресекаться "на корню". Ким также рассказал о планируемых мероприятиях по комендантскому часу и отработке. Город будет закрыт на несколько дней, предупредил глава областной администрации. В это время стражи порядка пройдут по домам и "отработают нехороших людей".
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новости, николаев, украина, коллаборанты

"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах

17:53 19.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Tori.chelliВиталий Ким
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© commons.wikimedia.org / Tori.chelli
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Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким 19 июля в эфире Ходорковский LIVE заявил о возможности закрытия Николаева для "ловли коллаборантов"
Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо.
Виталий Ким
Виталий Ким
Председатель Николаевской областной государственной администрации
По его словам, такие случаи будут пресекаться "на корню". Ким также рассказал о планируемых мероприятиях по комендантскому часу и отработке.
Город будет закрыт на несколько дней, предупредил глава областной администрации. В это время стражи порядка пройдут по домам и "отработают нехороших людей".
Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 12:25
Что творится на острове Змеиный и когда освободят Николаев и Одессу - АртамоновВоенный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов рассказал о необходимых действиях ВС России для завершения второй части кампании в ходе спецоперации, а также о предстоящих целях и возможных военных планах Польши
 
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