"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах

Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо.

Виталий Ким Председатель Николаевской областной государственной администрации Председатель Николаевской областной государственной администрации