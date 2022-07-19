"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах
Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким 19 июля в эфире Ходорковский LIVE заявил о возможности закрытия Николаева для "ловли коллаборантов"
Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо.
По его словам, такие случаи будут пресекаться "на корню". Ким также рассказал о планируемых мероприятиях по комендантскому часу и отработке.
Город будет закрыт на несколько дней, предупредил глава областной администрации. В это время стражи порядка пройдут по домам и "отработают нехороших людей".
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