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Ставленник киевского режима в Николаеве анонсировал очередное контрнаступление
Ставленник киевского режима в Николаеве анонсировал очередное контрнаступление - 27.07.2022 Украина.ру
Ставленник киевского режима в Николаеве анонсировал очередное контрнаступление
Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в области и готовятся к "контрнаступлению", сказал он на брифинге 27 июля
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:13
новости
марченко
владимир зеленский
ростислав ищенко
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"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение", - заявил он.Ким также сообщил о возвращении в Николаевскую область генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который, по его мнению, должен усилить "работу партизан" на Херсонщине.Ранее Марченко делал громкие заявления об ударе по Крымскому мосту.В статье для издания Украина.ру эксперт Ростислав Ищенко объяснил, что слова Владимира Зеленского об успешном контрнаступлении на Херсон в ближайшие пять-шесть недель не имеет под собой технического основания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марченко, владимир зеленский, ростислав ищенко
Ставленник киевского режима в Николаеве анонсировал очередное контрнаступление
Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в области и готовятся к "контрнаступлению", сказал он на брифинге 27 июля
"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение", - заявил он.
Ким также сообщил о возвращении в Николаевскую область генерала ВСУ Дмитрия Марченко, который, по его мнению, должен усилить "работу партизан" на Херсонщине.
Ранее Марченко делал громкие заявления об ударе по Крымскому мосту.
В статье
для издания Украина.ру эксперт Ростислав Ищенко объяснил, что слова Владимира Зеленского об успешном контрнаступлении на Херсон в ближайшие пять-шесть недель не имеет под собой технического основания.