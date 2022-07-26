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"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву

"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву - 26.07.2022 Украина.ру

"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям Одесской и Николаевской областей с пожеланием скорее освободиться от ига популистов и наркоманов. Ролик он разместил в своем Telegram-канале 26 июля

2022-07-26T11:40

2022-07-26T11:40

2022-07-26T11:40

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херсон

николаев

одесса

кирилл стремоусов

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Он заверил, что Херсонская область освобождена навсегда, и по ее пути скоро последуют Николаевский и Одесский регионы."Как только Херсон станет Россией, коллективный Запад навсегда потеряет возможность создания своей колонии на Украине. Все контрнаступления наркомана Зеленского не просто бесполезны, а бессмысленны. Ведь в огневых мешках оказываются не дети прихвостней украинского нацизма, а дети, отцы, мужья - истерзанного и разорванного на куски народа Украины. Братья и сестры, держитесь, мы скоро вас освободим", - сказал Стремоусов.Он добавил, что киевский режим расправляется со всеми, кто отказывается идти "на верную и бессмысленную смерть".В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, николаев, одесса, кирилл стремоусов