https://ukraina.ru/20220726/1036865503.html
"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву
"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву - 26.07.2022 Украина.ру
"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям Одесской и Николаевской областей с пожеланием скорее освободиться от ига популистов и наркоманов. Ролик он разместил в своем Telegram-канале 26 июля
2022-07-26T11:40
2022-07-26T11:40
2022-07-26T11:40
новости
херсон
николаев
одесса
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ed03a9cd4c2bb98c1ed47cd229975e3e.jpg.webp
Он заверил, что Херсонская область освобождена навсегда, и по ее пути скоро последуют Николаевский и Одесский регионы."Как только Херсон станет Россией, коллективный Запад навсегда потеряет возможность создания своей колонии на Украине. Все контрнаступления наркомана Зеленского не просто бесполезны, а бессмысленны. Ведь в огневых мешках оказываются не дети прихвостней украинского нацизма, а дети, отцы, мужья - истерзанного и разорванного на куски народа Украины. Братья и сестры, держитесь, мы скоро вас освободим", - сказал Стремоусов.Он добавил, что киевский режим расправляется со всеми, кто отказывается идти "на верную и бессмысленную смерть".В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220719/1036652603.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_c430ec46901312ce1f2a9ac653f3648b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, николаев, одесса, кирилл стремоусов
"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям Одесской и Николаевской областей с пожеланием скорее освободиться от ига популистов и наркоманов. Ролик он разместил в своем Telegram-канале 26 июля
Он заверил, что Херсонская область освобождена навсегда, и по ее пути скоро последуют Николаевский и Одесский регионы.
"Как только Херсон станет Россией, коллективный Запад навсегда потеряет возможность создания своей колонии на Украине. Все контрнаступления наркомана Зеленского не просто бесполезны, а бессмысленны. Ведь в огневых мешках оказываются не дети прихвостней украинского нацизма, а дети, отцы, мужья - истерзанного и разорванного на куски народа Украины. Братья и сестры, держитесь, мы скоро вас освободим", - сказал Стремоусов.
Он добавил, что киевский режим расправляется со всеми, кто отказывается идти "на верную и бессмысленную смерть".
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.