Мариуполь расширит границы - 05.08.2022 Украина.ру
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Мариуполь расширит границы
Мариуполь расширит границы - 05.08.2022 Украина.ру
Мариуполь расширит границы
Согласно мастер-плану восстановления и развития Мариуполя, предусматривается расширение границ города. Об этом 5 августа заявила пресс-служба Министерства строительства России.
2022-08-05T12:33
2022-08-05T12:33
мариуполь
восстановление донбасса
днр
марат хуснуллин
новости
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По словам представителей Минстроя, при разработке мастер-плана были изучены более ранние документы, посвященные планированию Мариуполя, изучены основные проблемы. Целесообразным было признано расширить границы приморского города.Ранее телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщал, что текущая подготовка к зиме в Мариуполе идет из расчета населения города в 212 000 человек.О том, как российские строители восстанавливают Мариуполь, можно прочитать в репортаже корреспондента Украина.ру Федора Громова.
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мариуполь, восстановление донбасса, днр, марат хуснуллин, новости

Мариуполь расширит границы

12:33 05.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Согласно мастер-плану восстановления и развития Мариуполя, предусматривается расширение границ города. Об этом 5 августа заявила пресс-служба Министерства строительства России.
По словам представителей Минстроя, при разработке мастер-плана были изучены более ранние документы, посвященные планированию Мариуполя, изучены основные проблемы. Целесообразным было признано расширить границы приморского города.
При разработке концепции мастер-плана были проанализированы разработанные ранее и утвержденные документы территориального планирования Донецкой области и Мариуполя, определен перечень мероприятий, которые целесообразно учесть для дальнейшего развития города в современных условиях. В их числе - новая трассировка международного транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества, расширение границ Мариуполя
Ранее телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщал, что текущая подготовка к зиме в Мариуполе идет из расчета населения города в 212 000 человек.
О том, как российские строители восстанавливают Мариуполь, можно прочитать в репортаже корреспондента Украина.ру Федора Громова.
Вадим
6 июля, 09:33
Настоящий полковник. Как отставной офицер из Смоленска восстанавливает разрушенный МариупольОтгремели бои на «Азовстали». Мариуполь теперь — мирный тыловой город, более безопасный, нежели Донецк. После тяжелейших боев за город перед ДНР и Россией встала задача не менее тяжелая — сделать разрушенный город пригодным для жизни и даже более притягательным для граждан, чем он был раньше
 
Мариупольвосстановление ДонбассаДНРМарат ХуснуллинНовости
 
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