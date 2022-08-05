https://ukraina.ru/20220805/1037331400.html

В Молдавии вынуждены отказаться от отопления: оплачивать нечем. Опрос в Кишинёве

В Молдавии вынуждены отказаться от отопления: оплачивать нечем. Опрос в Кишинёве - 05.08.2022 Украина.ру

В Молдавии вынуждены отказаться от отопления: оплачивать нечем. Опрос в Кишинёве

Жители Кишинёва жалуются на подорожание топлива. В сравнении с прошлым годом, стоимость газа выросла в 4 раза, а бензина — вдвое. Люди рассказывают, что для... Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T11:46

2022-08-05T11:46

2022-08-05T12:04

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Жители Кишинёва жалуются на подорожание топлива. В сравнении с прошлым годом, стоимость газа выросла в 4 раза, а бензина — вдвое. Люди рассказывают, что для многих нынешние тарифы являются неподъёмными. Из-за этого население вынуждено переходить с газовых плит на электрические. «Некоторые отказываются от отопления своих квартир и домов, запасаются дровами», — говорят местные жители. К осени цены на энергоносители могут вырасти ещё больше. Подробности — в видеоматериале. Напомним, согласно контракту «Молдовагаз» и «Газпрома», заключённому в октябре 2021 года, цена на газ зависит от ситуации на топливных европейских рынках и перечитывается каждый месяц. В июле Молдавия платила за голубое топливо около $900 за кубометр, в августе — $1458 за кубометр. В пресс-службе Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщили, что тариф на газ в августе для абонентов в Молдавии повышается на 23% и составит 22,99 лея (более 70 рублей) за 1 кубометр.

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