https://ukraina.ru/20220805/1037328972.html

Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине

Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине - 05.08.2022 Украина.ру

Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник устроил очередной скандал – на этот раз по поводу отказа городских властей Берлина на проведение выставки сожженной российской бронетехники, сообщает 5 августа РИА Новости.

2022-08-05T11:51

2022-08-05T11:51

2022-08-05T11:51

андрей мельник

украина

дипломат

германия

новости

берлин

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Дипломат, неизвестный своими радикально-националистическим высказываниями, потребовал от мэра Берлина Франциски Гиффай и властей района Митте разрешить проведение выставки подбитых танков в Берлине.Немецкая пресса сообщает, что операторы выставки планировали организовать ее перед перед посольством России в Берлине, но городские власти отказали им в этом.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника 10 июля с поста посла Украины в Германии, назвав этот "обычной ротацией дипломатов".Итальянской издание Corriere della Sera предполагает, что реальной причиной отставки посла стала блокировка Германией пакета помощи Киеву в размере 9 миллиардов долларов.Напомним, Андрей Мельник за время своего пребывания на посту посла успел потребовать "вернуть Украине статус ядерной державы", назвать канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и заявить, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым.

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

https://ukraina.ru/20220710/1034325137.html

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андрей мельник, украина, дипломат, германия, новости, берлин