Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине - 05.08.2022 Украина.ру
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Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине
Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине - 05.08.2022 Украина.ру
Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник устроил очередной скандал – на этот раз по поводу отказа городских властей Берлина на проведение выставки сожженной российской бронетехники, сообщает 5 августа РИА Новости.
2022-08-05T11:51
2022-08-05T11:51
андрей мельник
украина
дипломат
германия
новости
берлин
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Дипломат, неизвестный своими радикально-националистическим высказываниями, потребовал от мэра Берлина Франциски Гиффай и властей района Митте разрешить проведение выставки подбитых танков в Берлине.Немецкая пресса сообщает, что операторы выставки планировали организовать ее перед перед посольством России в Берлине, но городские власти отказали им в этом.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника 10 июля с поста посла Украины в Германии, назвав этот "обычной ротацией дипломатов".Итальянской издание Corriere della Sera предполагает, что реальной причиной отставки посла стала блокировка Германией пакета помощи Киеву в размере 9 миллиардов долларов.Напомним, Андрей Мельник за время своего пребывания на посту посла успел потребовать "вернуть Украине статус ядерной державы", назвать канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и заявить, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым.
https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html
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андрей мельник, украина, дипломат, германия, новости, берлин

Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине

11:51 05.08.2022
 
© из открытых источников Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© из открытых источников
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник устроил очередной скандал – на этот раз по поводу отказа городских властей Берлина на проведение выставки сожженной российской бронетехники, сообщает 5 августа РИА Новости.
Дипломат, неизвестный своими радикально-националистическим высказываниями, потребовал от мэра Берлина Франциски Гиффай и властей района Митте разрешить проведение выставки подбитых танков в Берлине.

Это означало бы настоящую солидарность с Украиной

Андрей Мельник
Бывший посол Украины в Германии
Немецкая пресса сообщает, что операторы выставки планировали организовать ее перед перед посольством России в Берлине, но городские власти отказали им в этом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника 10 июля с поста посла Украины в Германии, назвав этот "обычной ротацией дипломатов".
Итальянской издание Corriere della Sera предполагает, что реальной причиной отставки посла стала блокировка Германией пакета помощи Киеву в размере 9 миллиардов долларов.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
07:43
"Все лимиты исчерпаны", но не только. Почему Германия сокращает помощь Украине
Напомним, Андрей Мельник за время своего пребывания на посту посла успел потребовать "вернуть Украине статус ядерной державы", назвать канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и заявить, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 11:20
В СМИ появились версии причин увольнения Зеленским посла Украины в ФРГ МельникаПо мнению британской газеты Express, украинский посол в Германии Андрей Мельник лишился должности из-за обострения спора между Владимиром Зеленским и властями ФРГ по поводу поставок российских энергоресурсов
 
Андрей МельникУкраинадипломатГерманияНовостиБерлин
 
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