Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине
© из открытых источников Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© из открытых источников
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник устроил очередной скандал – на этот раз по поводу отказа городских властей Берлина на проведение выставки сожженной российской бронетехники, сообщает 5 августа РИА Новости.
Дипломат, неизвестный своими радикально-националистическим высказываниями, потребовал от мэра Берлина Франциски Гиффай и властей района Митте разрешить проведение выставки подбитых танков в Берлине.
Это означало бы настоящую солидарность с Украиной
Немецкая пресса сообщает, что операторы выставки планировали организовать ее перед перед посольством России в Берлине, но городские власти отказали им в этом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника 10 июля с поста посла Украины в Германии, назвав этот "обычной ротацией дипломатов".
Итальянской издание Corriere della Sera предполагает, что реальной причиной отставки посла стала блокировка Германией пакета помощи Киеву в размере 9 миллиардов долларов.
Напомним, Андрей Мельник за время своего пребывания на посту посла успел потребовать "вернуть Украине статус ядерной державы", назвать канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и заявить, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым.
10 июля, 11:20В СМИ появились версии причин увольнения Зеленским посла Украины в ФРГ МельникаПо мнению британской газеты Express, украинский посол в Германии Андрей Мельник лишился должности из-за обострения спора между Владимиром Зеленским и властями ФРГ по поводу поставок российских энергоресурсов