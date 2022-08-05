https://ukraina.ru/20220805/1037314866.html
Главное на 5 августа: в России и в мире
Главное на 5 августа: в России и в мире - 05.08.2022 Украина.ру
Главное на 5 августа: в России и в мире
В Сочи состоится встреча президента России и президента Турции, в Хакасии пройдут учения по восстановлению железнодорожного полотна, в Финляндию прибудет десантный корабль ВМС США. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру
2022-08-05T03:13
2022-08-05T03:13
2022-08-05T03:14
анонс
эксклюзив
главное
экономика
мир
россия
ближнее зарубежье
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Россия— В Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.По данным СМИ, на переговорах, которые пройдут в Сочи, президенты России и Турции обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из украинских портов.— Начнет курсировать туристический поезд по маршрутам: Москва-Брест-Минск-Москва, и Москва-Гродно-Минск-Москва.В РЖД сообщается, что путешествие будет организовано в формате "отель на колесах", когда в течение ночи поезд будет передвигаться между городами, а днем туристы смогут осматривать их достопримечательности.Поездка по обеим программам рассчитана на четыре дня и три ночи.— В Республике Хакасия пройдут тактико-специальные учения по восстановлению железнодорожного полотна с участием железнодорожного соединения Центрального военного округа.— Валютные переводы в долларах и евро будет невозможно осуществить из банка "Зенит" в другие банки.По данным СМИ, снять деньги с уже открытых валютных счетов можно будет только после их конвертации в рубли. Операции в китайских юанях и гонконгских долларах останутся доступными.Ближнее зарубежье— В Казахстане состоится фестиваль российского кино Russian Film Festival.Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с современным российским кинематографом.Программа включает сказочный блокбастер "Конек-Горбунок", анимационную картину "Конь Юлий и большие скачки" и сериал "Нежность".Мир— Авианесущий десантный корабль ВМС США Kearsarge зайдет в порт Хельсинки в рамках международных учений в Балтийском море.По данным СМИ, к учениям также присоединятся американские десантные корабли Arlington и Gunston Hall, вертолеты Chinook и Black Hawk, финские транспортные вертолеты NH90 и истребители Hornet.— В Сент-китс и Невис пройдут всеобщие выборы.— В Японии начнется визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.По данным СМИ, в программе визита Гутерриша планируется участие в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Хиросиме, а также встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анонс, эксклюзив, главное, экономика, мир, россия, ближнее зарубежье
Главное на 5 августа: в России и в мире
03:13 05.08.2022 (обновлено: 03:14 05.08.2022)
В Сочи состоится встреча президента России и президента Турции, в Хакасии пройдут учения по восстановлению железнодорожного полотна, в Финляндию прибудет десантный корабль ВМС США. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру
Россия
— В Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По данным СМИ, на переговорах, которые пройдут в Сочи, президенты России и Турции обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из украинских портов.
— Начнет курсировать туристический поезд по маршрутам: Москва-Брест-Минск-Москва, и Москва-Гродно-Минск-Москва.
В РЖД сообщается, что путешествие будет организовано в формате "отель на колесах", когда в течение ночи поезд будет передвигаться между городами, а днем туристы смогут осматривать их достопримечательности.
Поездка по обеим программам рассчитана на четыре дня и три ночи.
— В Республике Хакасия пройдут тактико-специальные учения по восстановлению железнодорожного полотна с участием железнодорожного соединения Центрального военного округа.
— Валютные переводы в долларах и евро будет невозможно осуществить из банка "Зенит" в другие банки.
По данным СМИ, снять деньги с уже открытых валютных счетов можно будет только после их конвертации в рубли. Операции в китайских юанях и гонконгских долларах останутся доступными.
Ближнее зарубежье
— В Казахстане состоится фестиваль российского кино Russian Film Festival.
Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с современным российским кинематографом.
Программа включает сказочный блокбастер "Конек-Горбунок", анимационную картину "Конь Юлий и большие скачки" и сериал "Нежность".
Мир
— Авианесущий десантный корабль ВМС США Kearsarge зайдет в порт Хельсинки в рамках международных учений в Балтийском море.
По данным СМИ, к учениям также присоединятся американские десантные корабли Arlington и Gunston Hall, вертолеты Chinook и Black Hawk, финские транспортные вертолеты NH90 и истребители Hornet.
— В Сент-китс и Невис пройдут всеобщие выборы.
— В Японии начнется визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По данным СМИ, в программе визита Гутерриша планируется участие в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Хиросиме, а также встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой.