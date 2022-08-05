https://ukraina.ru/20220805/1037314866.html

Главное на 5 августа: в России и в мире

Главное на 5 августа: в России и в мире - 05.08.2022 Украина.ру

Главное на 5 августа: в России и в мире

В Сочи состоится встреча президента России и президента Турции, в Хакасии пройдут учения по восстановлению железнодорожного полотна, в Финляндию прибудет десантный корабль ВМС США. Подробнее об этом читайте в подборке Украина.ру

2022-08-05T03:13

2022-08-05T03:13

2022-08-05T03:14

анонс

эксклюзив

главное

экономика

мир

россия

ближнее зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a6605a88f34e8ebef4aeb97b46832d48.jpg.webp

Россия— В Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.По данным СМИ, на переговорах, которые пройдут в Сочи, президенты России и Турции обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из украинских портов.— Начнет курсировать туристический поезд по маршрутам: Москва-Брест-Минск-Москва, и Москва-Гродно-Минск-Москва.В РЖД сообщается, что путешествие будет организовано в формате "отель на колесах", когда в течение ночи поезд будет передвигаться между городами, а днем туристы смогут осматривать их достопримечательности.Поездка по обеим программам рассчитана на четыре дня и три ночи.— В Республике Хакасия пройдут тактико-специальные учения по восстановлению железнодорожного полотна с участием железнодорожного соединения Центрального военного округа.— Валютные переводы в долларах и евро будет невозможно осуществить из банка "Зенит" в другие банки.По данным СМИ, снять деньги с уже открытых валютных счетов можно будет только после их конвертации в рубли. Операции в китайских юанях и гонконгских долларах останутся доступными.Ближнее зарубежье— В Казахстане состоится фестиваль российского кино Russian Film Festival.Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с современным российским кинематографом.Программа включает сказочный блокбастер "Конек-Горбунок", анимационную картину "Конь Юлий и большие скачки" и сериал "Нежность".Мир— Авианесущий десантный корабль ВМС США Kearsarge зайдет в порт Хельсинки в рамках международных учений в Балтийском море.По данным СМИ, к учениям также присоединятся американские десантные корабли Arlington и Gunston Hall, вертолеты Chinook и Black Hawk, финские транспортные вертолеты NH90 и истребители Hornet.— В Сент-китс и Невис пройдут всеобщие выборы.— В Японии начнется визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.По данным СМИ, в программе визита Гутерриша планируется участие в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Хиросиме, а также встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анонс, эксклюзив, главное, экономика, мир, россия, ближнее зарубежье