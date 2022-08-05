https://ukraina.ru/20220805/1037285614.html
Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин
Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин - 05.08.2022 Украина.ру
Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин
Украина говорит о переходе на стандарты НАТО, но ВСУшники столкнулись с дилеммой: стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию, потому что им нужно время, чтобы освоить новую технику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T04:30
2022-08-05T04:30
2022-08-05T04:30
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нато
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Он рассказал, что украинцы применяют старые образцы и новые американские вооружения, но их надо еще освоить, потому что в экипаже HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты.По его словам, украинцы говорят об уничтожении кадрового состава, поэтому на Украине идет уже четвертая волна мобилизации, "они кидают в топку необученных людей", потому что профессионалов уже почти не осталось.Украина будет требовать больше оружия, но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, himars, всу, новости, нато
Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин
Украина говорит о переходе на стандарты НАТО, но ВСУшники столкнулись с дилеммой: стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию, потому что им нужно время, чтобы освоить новую технику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что украинцы применяют старые образцы и новые американские вооружения, но их надо еще освоить, потому что в экипаже HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты.
Украина говорит о переходе на стандарты НАТО. Но ВСУшники столкнулись с дилеммой относительно того, стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию. А как новое освоить? Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, украинцы говорят об уничтожении кадрового состава, поэтому на Украине идет уже четвертая волна мобилизации, "они кидают в топку необученных людей", потому что профессионалов уже почти не осталось.
Украина будет требовать больше оружия, но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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