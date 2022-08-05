https://ukraina.ru/20220805/1037285614.html

Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин

Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин - 05.08.2022 Украина.ру

Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин

Украина говорит о переходе на стандарты НАТО, но ВСУшники столкнулись с дилеммой: стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию, потому что им нужно время, чтобы освоить новую технику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-05T04:30

2022-08-05T04:30

2022-08-05T04:30

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Он рассказал, что украинцы применяют старые образцы и новые американские вооружения, но их надо еще освоить, потому что в экипаже HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты.По его словам, украинцы говорят об уничтожении кадрового состава, поэтому на Украине идет уже четвертая волна мобилизации, "они кидают в топку необученных людей", потому что профессионалов уже почти не осталось.Украина будет требовать больше оружия, но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, himars, всу, новости, нато