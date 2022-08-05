"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления - 05.08.2022 Украина.ру
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"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления
"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления - 05.08.2022 Украина.ру
"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления
Разговоры об украинском наступлении – это их пиар, поэтому не стоит обращать внимание на украинские пропагандистские лозунги, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T04:00
2022-08-05T04:00
украина
контрнаступление
пиар
новости
херсон
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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.По его мнению, у России есть силы и средства, она перебрасывает их на южное направление, потому что задачи СВО будут решаться и на юге.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, контрнаступление, пиар, новости, херсон

"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления

04:00 05.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Разговоры об украинском наступлении – это их пиар, поэтому не стоит обращать внимание на украинские пропагандистские лозунги, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Я не скажу, что это будет решающая битва, но именно там и в Харькове пройдут активные боевые действия. И я бы не стал говорить, что на юге все спокойно. Хотя разговоры об украинском наступлении – это их пиар. Военные никогда не делятся своими планами, а главком ВСУ Залужный – выпускник советской школы. Поэтому я не стал бы обращать внимания на их пропагандистские лозунги.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, у России есть силы и средства, она перебрасывает их на южное направление, потому что задачи СВО будут решаться и на юге.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
2 августа, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
УкраинаконтрнаступлениепиарНовостиХерсон
 
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