https://ukraina.ru/20220805/1037283035.html

"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления

"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления - 05.08.2022 Украина.ру

"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления

Разговоры об украинском наступлении – это их пиар, поэтому не стоит обращать внимание на украинские пропагандистские лозунги, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-05T04:00

2022-08-05T04:00

2022-08-05T04:00

украина

контрнаступление

пиар

новости

херсон

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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.По его мнению, у России есть силы и средства, она перебрасывает их на южное направление, потому что задачи СВО будут решаться и на юге.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, контрнаступление, пиар, новости, херсон