"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Разговоры об украинском наступлении – это их пиар, поэтому не стоит обращать внимание на украинские пропагандистские лозунги, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Я не скажу, что это будет решающая битва, но именно там и в Харькове пройдут активные боевые действия. И я бы не стал говорить, что на юге все спокойно. Хотя разговоры об украинском наступлении – это их пиар. Военные никогда не делятся своими планами, а главком ВСУ Залужный – выпускник советской школы. Поэтому я не стал бы обращать внимания на их пропагандистские лозунги.
По его мнению, у России есть силы и средства, она перебрасывает их на южное направление, потому что задачи СВО будут решаться и на юге.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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