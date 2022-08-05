Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220805/1037281941.html
Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам - 05.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
В боях на Украине командование ВСУ бережёт кадровых военных и легко жертвует мобилизованными резервистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-05T04:45
2022-08-05T04:45
спецоперация
мобилизация
новости
всу
союз добровольцев донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102108/63/1021086373_0:136:2624:1612_1920x0_80_0_0_afdbf99c89e891266156fea29f6db1a8.jpg
Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102108/63/1021086373_0:0:2624:1968_1920x0_80_0_0_62d0def7cdd3a35a0991d07d05042baa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, всу, союз добровольцев донбасса

Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам

04:45 05.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать в
В боях на Украине командование ВСУ бережёт кадровых военных и легко жертвует мобилизованными резервистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков

"Очередной опорный пункт берешь, а там сидят испуганные мобилизованные резервисты, а не кадровые военные. … "Кадры" отступают, оставляя пачками вместо себя резервистов, которых не жалко - они ещё таких наберут. ВСУ обрекает таким образом резервистов на смерть", - рассказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
Черкассы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:36
На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперациямобилизацияНовостиВСУСоюз добровольцев Донбасса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
05:15Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
05:00Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ
04:45Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
04:30Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию – военный эксперт Алехин
04:15Российский доброволец раскрыл потери своего отряда на СВО
04:00"Это пиар": военный обозреватель рассказал, стоит ли ждать от Украины контрнаступления
03:17Алексей Маслов: кто он
03:13Главное на 5 августа: в России и в мире
19:35"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
19:12"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
19:00Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на Украине
18:15Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
18:05Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
18:04Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
17:53Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
17:45Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
17:37Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа
17:33Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
17:31Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
Лента новостейМолния