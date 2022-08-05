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Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам - 05.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
В боях на Украине командование ВСУ бережёт кадровых военных и легко жертвует мобилизованными резервистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-05T04:45
2022-08-05T04:45
2022-08-05T04:45
спецоперация
мобилизация
новости
всу
союз добровольцев донбасса
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Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, всу, союз добровольцев донбасса
Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам
В боях на Украине командование ВСУ бережёт кадровых военных и легко жертвует мобилизованными резервистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков