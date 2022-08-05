https://ukraina.ru/20220805/1037281941.html

Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам

Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам - 05.08.2022 Украина.ру

Российский доброволец рассказал, как ВСУ относится к мобилизованным резервистам

В боях на Украине командование ВСУ бережёт кадровых военных и легко жертвует мобилизованными резервистами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков

2022-08-05T04:45

2022-08-05T04:45

2022-08-05T04:45

спецоперация

мобилизация

новости

всу

союз добровольцев донбасса

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Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мобилизация, новости, всу, союз добровольцев донбасса