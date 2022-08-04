Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области - 04.08.2022 Украина.ру
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Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области - 04.08.2022 Украина.ру
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
В Харьковской области и на севере ДНР местные жители всех возрастов отлично относятся к российским военным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-04T15:34
2022-08-04T15:34
спецоперация
новости
памятники
великая отечественная война
харьковская область
добровольцы
союз добровольцев донбасса
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Он отметил, что местному населению присущ "советский" менталитет, проявляющийся, в частности, в бережном отношении к памятникам и могилам советских солдат, погибших на Великой Отечественной войне.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, памятники, великая отечественная война, харьковская область, добровольцы, союз добровольцев донбасса

Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области

15:34 04.08.2022
 
© пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
© пресс-служба ОД "Мир Луганщине"
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В Харьковской области и на севере ДНР местные жители всех возрастов отлично относятся к российским военным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Он отметил, что местному населению присущ "советский" менталитет, проявляющийся, в частности, в бережном отношении к памятникам и могилам советских солдат, погибших на Великой Отечественной войне.

"Даже памятник есть в лесном массиве, … там 770 погибших советских солдат, там написано по-украински: "Радянська армия". … До сих пор видно, что кто-то приходит, кто-то ухаживает. И так в каждом населённом пункте", - рассказал Фомченков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
4 июня, 17:39
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Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостипамятникиВеликая Отечественная войнаХарьковская областьдобровольцыСоюз добровольцев Донбасса
 
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