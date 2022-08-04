https://ukraina.ru/20220804/1037294577.html
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области - 04.08.2022 Украина.ру
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
В Харьковской области и на севере ДНР местные жители всех возрастов отлично относятся к российским военным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-04T15:34
2022-08-04T15:34
2022-08-04T15:34
спецоперация
новости
памятники
великая отечественная война
харьковская область
добровольцы
союз добровольцев донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/23/1034042325_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_46296c30a56cfe27d6ecf218a8742b8e.jpg
Он отметил, что местному населению присущ "советский" менталитет, проявляющийся, в частности, в бережном отношении к памятникам и могилам советских солдат, погибших на Великой Отечественной войне.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
https://ukraina.ru/20220604/1034094922.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/23/1034042325_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b4ad61f3acdeb990624c8ccc6bd2671d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, памятники, великая отечественная война, харьковская область, добровольцы, союз добровольцев донбасса
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области
В Харьковской области и на севере ДНР местные жители всех возрастов отлично относятся к российским военным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков