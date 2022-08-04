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Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области

Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области - 04.08.2022 Украина.ру

Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области

В Харьковской области и на севере ДНР местные жители всех возрастов отлично относятся к российским военным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков

2022-08-04T15:34

2022-08-04T15:34

2022-08-04T15:34

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добровольцы

союз добровольцев донбасса

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Он отметил, что местному населению присущ "советский" менталитет, проявляющийся, в частности, в бережном отношении к памятникам и могилам советских солдат, погибших на Великой Отечественной войне.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

https://ukraina.ru/20220604/1034094922.html

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новости, памятники, великая отечественная война, харьковская область, добровольцы, союз добровольцев донбасса