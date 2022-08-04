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Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ

Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ - 04.08.2022 Украина.ру

Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ

Эпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа

2022-08-04T13:15

2022-08-04T13:15

2022-08-04T13:15

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Журналистка отмечает, что своей популярностью и высокими заработками Вайкуле обязана России, где имеет огромное количество поклонников и где билеты на ее концерты продаются очень недешево.Кроме того, заметила Сергеева, компания певицы ООО "Лайма-Люкс Рус", предоставляющая салонам красоты мебель, косметику и аксессуары, в этом году получила большую прибыль, чем в прошедшем, то есть бизнес Вайкуле в России развивается, несмотря на ее антироссийскую позицию.

https://ukraina.ru/20220726/1036877898.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вайкуле, латвия, флаг