Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html
Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ
Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ - 04.08.2022 Украина.ру
Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ
Эпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа
2022-08-04T13:15
2022-08-04T13:15
новости
вайкуле
латвия
флаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/29/1020812924_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_c54dfea90b2e395390a8668dc5b77dc2.jpg
Журналистка отмечает, что своей популярностью и высокими заработками Вайкуле обязана России, где имеет огромное количество поклонников и где билеты на ее концерты продаются очень недешево.Кроме того, заметила Сергеева, компания певицы ООО "Лайма-Люкс Рус", предоставляющая салонам красоты мебель, косметику и аксессуары, в этом году получила большую прибыль, чем в прошедшем, то есть бизнес Вайкуле в России развивается, несмотря на ее антироссийскую позицию.
https://ukraina.ru/20220726/1036877898.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/29/1020812924_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_cdd816dee37223e47e0585d76ed06fe2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вайкуле, латвия, флаг

Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ

13:15 04.08.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗакрытие конкурса "Новая волна - 2017" в Сочи
Закрытие конкурса Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Эпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа
Можно сказать, что живущая за бугром звезда таким образом вылизала пятки Западу. Однако это не мешает известной блондинке вести дела в России, от которой она, судя по всему, открестилась окончательно. К слову, бизнес в нашей стране, как выяснили журналисты, из года в год приносит лучшей подруге беглянки Пугачевой баснословные миллионы!
Журналистка отмечает, что своей популярностью и высокими заработками Вайкуле обязана России, где имеет огромное количество поклонников и где билеты на ее концерты продаются очень недешево.
Кроме того, заметила Сергеева, компания певицы ООО "Лайма-Люкс Рус", предоставляющая салонам красоты мебель, косметику и аксессуары, в этом году получила большую прибыль, чем в прошедшем, то есть бизнес Вайкуле в России развивается, несмотря на ее антироссийскую позицию.
Сваты
26 июля, 15:11
"Она подлая": звезда "Сватов" высказалась в адрес украинской коллеги по сериалуЗаслуженный артист РСФР Станислав Садальский на своей странице в соцсети возмутился позицией звезды сериала "Сваты" украинской актрисы Анны Кошмал, которая грубо высказалась в адрес российских коллег
 
НовостиВайкулеЛатвияфлаг
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве
14:17Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада
14:15Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
14:11Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
14:07Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области
13:56Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
13:45Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса
13:38Анатолий Вассерман: Украинская власть, копируя Гитлера, готова погубить собственный народ
13:15Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии
13:15Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ
13:15Алексей Казаков: У России есть всё, чтобы стать передовой страной в сфере IT-технологий
13:05СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
13:03"Заплати, потом говори": в Китае назвали условия прямого диалога с Си
13:03А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ
13:00Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?
12:53Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе
12:41Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина
12:39"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам
12:33Андрей Суздальцев: Россия побеждает сразу 50 стран, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса
12:17Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа
Лента новостейМолния