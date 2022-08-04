Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ
Эпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа
Можно сказать, что живущая за бугром звезда таким образом вылизала пятки Западу. Однако это не мешает известной блондинке вести дела в России, от которой она, судя по всему, открестилась окончательно. К слову, бизнес в нашей стране, как выяснили журналисты, из года в год приносит лучшей подруге беглянки Пугачевой баснословные миллионы!
Журналистка отмечает, что своей популярностью и высокими заработками Вайкуле обязана России, где имеет огромное количество поклонников и где билеты на ее концерты продаются очень недешево.
Кроме того, заметила Сергеева, компания певицы ООО "Лайма-Люкс Рус", предоставляющая салонам красоты мебель, косметику и аксессуары, в этом году получила большую прибыль, чем в прошедшем, то есть бизнес Вайкуле в России развивается, несмотря на ее антироссийскую позицию.