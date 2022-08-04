https://ukraina.ru/20220804/1037275592.html

Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными

СК РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными

Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными

Следственный комитет РФ устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства

2022-08-04T08:44

2022-08-04T08:44

2022-08-04T08:45

новости

ск рф

следственный комитет

военнопленные

пытки

расстрел

украина

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Речь идет об эпизоде, когда в конце марта-начале апреля в районе Черниговщины украинские военные расстреляли на дороге безоружных пленных российских солдат, а позже выложили видео расправы в сеть.По информации СК, к этому преступлению причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*."Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", - говорится в публикации Следственного комитета, где также указывается, что действия украинской стороны противоречат требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными.Буквально на днях замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что большинство российских военнопленных на Украине подвергаются пыткам: им наносят намеренные увечья, не оказывают медицинскую помощь, имеются и факты внесудебных расстрелов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20220804/1037254899.html

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новости, ск рф, следственный комитет, военнопленные, пытки, расстрел, украина