СК РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
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Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
СК РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
Следственный комитет РФ устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства
2022-08-04T08:44
2022-08-04T08:45
новости
ск рф
следственный комитет
военнопленные
пытки
расстрел
украина
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Речь идет об эпизоде, когда в конце марта-начале апреля в районе Черниговщины украинские военные расстреляли на дороге безоружных пленных российских солдат, а позже выложили видео расправы в сеть.По информации СК, к этому преступлению причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*."Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", - говорится в публикации Следственного комитета, где также указывается, что действия украинской стороны противоречат требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными.Буквально на днях замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что большинство российских военнопленных на Украине подвергаются пыткам: им наносят намеренные увечья, не оказывают медицинскую помощь, имеются и факты внесудебных расстрелов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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новости, ск рф, следственный комитет, военнопленные, пытки, расстрел, украина

Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными

08:44 04.08.2022 (обновлено: 08:45 04.08.2022)
 
© Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ снайпер
ВСУ снайпер
© Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Следственный комитет РФ устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства
Речь идет об эпизоде, когда в конце марта-начале апреля в районе Черниговщины украинские военные расстреляли на дороге безоружных пленных российских солдат, а позже выложили видео расправы в сеть.
По информации СК, к этому преступлению причастны боевики из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.
"Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих", - говорится в публикации Следственного комитета, где также указывается, что действия украинской стороны противоречат требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Буквально на днях замминистра обороны России Александр Фомин сообщил на брифинге для иностранных военных атташе, что большинство российских военнопленных на Украине подвергаются пыткам: им наносят намеренные увечья, не оказывают медицинскую помощь, имеются и факты внесудебных расстрелов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под ДонецкомСоюзные войска продвигаются на севере ДНР, военные свидетельствуют о работе по марьинскому и авдеевскому направлениям, однако у ВСУ там хорошо продуманные линии укрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из Народной милиции ДНР
 
НовостиСК РФСледственный комитетвоеннопленныепыткирасстрелУкраина
 
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