https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html

Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе

Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе - 04.08.2022 Украина.ру

Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе

После того, как Владимир Зеленский выступил перед студентами Австралийского национального университета и призвал Китай соблюдать нейтралитет, а не помогать... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T09:01

2022-08-04T09:01

2022-08-04T09:01

эксклюзив

украина

владимир зеленский

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После того, как Владимир Зеленский выступил перед студентами Австралийского национального университета и призвал Китай соблюдать нейтралитет, а не помогать России в ее борьбе с Киевом, а газета "The New York Post" написала об этом, ее читатели и рассказали президенту Украины то, о чем не хотят знать ни он сам, ни в его стране.В комментариях к материалу Зеленского назвали "посмешищем" и "коррумпированной марионеткой НАТО". И предложили отправить его на восток Украины, чтобы он "предстал перед настоящим судом за свои военные преступления". "Надеюсь увидеть день, когда Зеленского схватят, разденут догола, закуют в цепи, а затем выпорют", — написал один из юзеров.Но, с другой стороны, к этому можно добавить, что в это же время параллельно США согласовали и выделили Украине новый пакет помощи в 550 млн. долл., доведя общий ее объем до 8,7 млрд. долл. с момента вступления в должность президента США и демократа Джо Байдена. А сам Зеленский и глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак в очередной раз подтвердили, что они не собираются идти на мирные переговоры с Россией до полной победы над нею на поле боя.Этого украинские руководители типа и добиваются с начала специальной военной операции (СВО), намереваясь закончить дело до зимы путем широкого контрнаступления, а американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя очередную помощь Украине сказал: "Мне нравится путь, по которому мы идем. С американским оружием и деньгами Украина будет сражаться с Россией до последнего человека".То есть несмотря на якобы разницу между республиканцами и демократами обе американские партии действительно пришли к консенсусу в украинском вопросе. Член Палаты представителей Конгресса США Элисса Слоткин недавно сообщила журналистам, что поставки ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) с дальностью поражения до 300 километров одобрены обеими партиями. И в настоящий момент администрация Белого дома готовит юридическое обоснование таких посылок, чтобы они начались уже через полтора месяца и Вашингтон таким образом помог Киеву с помощью ракетных систем залпового огня (РСЗО) "HIMARS"тщательнее обстреливать войска и мирные города ЛДНР, а то и вообще разрушить Крымский мост.В новом пакете помощи как раз и предусмотрены снаряды РСЗО "HIMARS" и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок, а также, по словам министра обороны США Ллойда Остина, еще четыре РСЗО "HIMARS", потому что они "сильно изменили ситуацию на поле боя".Другими словами, украинцы как гибли на фронтах СВО, так и будут гибнуть дальше за чужие, а не украинские интересы, и, кроме союзных войск России и ЛДНР, нет силы, чтобы изменить это положение дел. Потому что нынешняя Украина уже зиждется на двух аксиомах, которые, как известно, не требуют доказательств и заметны всем, кроме, как было сказано выше, самих украинцев. Точнее – они тоже уже начинают понимать, в каком плачевном положении оказались, но возможностей что-либо изменить у них нет.Аксиома первая: нынешняя правящая элита Украины, рожденная госпереворотом 2014 года на евромайдане, уже не является сугубо украинской и не отстаивает национальные интересы страны и ее народа. Это воспитанная заранее, соответственно подготовленная, проплаченная и приведенная к власти псевдодемократическим путем (через полностью несамостоятельные президентские и парламентские выборы) настоящая неоколониальная администрация, набранная из "аборигенов", а не привезенная из страны-метрополии. Из метрополии – США и Евросоюза -- за этой эрзац-элитой только следят и направляют все ее шаги всевозможные советники и инструкторы. В остальном неоколонизаторы – это чистой воды наемники из местных, которые со всем отлично справляются и сами, не забывая свой карман. И рассчитывая после окончания "службы" свалить с награбленным на Запад под тамошние гарантии безопасности. За хорошую "службу". И Запад, судя по всему, такие гарантии дал. По крайней мере Зеленскому и его ближайшему окружению, которые в раздерибане собственной страны уже ни перед чем не останавливают и никого, кроме кураторов, не боятся.При этом неоколониальная постмайданная элита превратила ВСУ не в армию страны, стоящую на защите ее интересов, а в наемническую структуру, которая тоже выполняет не украинские общие задачи и конкретные задания. Солдаты, набранные ВСУ, не хотят воевать, но их гонят на убой, потому что Западу, который платит, нужна война с Россией на уничтожение или хотя бы на ослабление и истощение последней. И украинцы воюют и будут воевать дальше, потому что генералитет Украины – это та же неоколониальная неукраинская администрация только в погонах.Особенно ярко это подтвердилось в недавнем страшном скандале с обстрелами РСЗО HIMARS изолятора в Еленовке, когда погибли 50 и ранены более 70 украинских военнопленных, там содержавшихся. И один из руководителей как бы украинской разведки генерал Вадим Скибицкий, как известно, признал, что все обстрелы с помощью высокоточных РСЗО производятся исключительно под контролем, по наводке и по приказу американских инструкторов-советников. Сам Скибицкий признался, его за язык никто не тянул. Хотя, может быть, он таким образом снимал с себя вину на возможном военном трибунале, которые его ждет по итогу СВО.Аксиома вторая заключается в том, что неоколониальная администрация Зеленского в Украине держится лишь на страхе и обмане. Или на обмане и страхе, которые переплетаются и дополняют друг друга. С одной стороны, населению "скармливается" только проверенная и задавленная цензурой информация о том, что Украины в СВО побеждает и скоро будет проводить парад победы на Красной площади в Москве. Потому что – "весь мир с нами", и двухпартийно-двухпалатный консенсус в США гордым и непобедимым украм-воителям в помощь. Вместе с новейшим оружием.С другой стороны, узурпация власти неоколониальной администрацией Зеленского сопровождается репрессиями, подавлением любого недовольства и насаждением атмосферы страха и покорной безропотности. Зелебобики уже подавили любую оппозицию по краям политического спектра, а сейчас добираются до своих майданных союзников-конкурентов из партии "Евросолидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко в центре. Порохоботов, отличающихся, как и зелебобики, крайней русофобией, традиционно обвиняют в "работе на Россию", что является самым страшным обвинением, прощения за которое нет.СМИ в Украине задавлены цензурой и унифицированы, а за вольницу в Интернете и соцсетях можно загреметь на скамью подсудимых и в тюрьму, если вольнолюбивых и болтливых отследит СБУ. И примерно накажет.А вот сейчас в Украине наблюдается новый виток шпиономании, с которой режим Зеленского и его клевреты планируют и призывают бороться путем сексотского стукачества и доносительства на "неблагонадежных". С легкой руки нынешнего и "перекрасившегося" в патриоты главы Кривого Рога Александра Вилкула многие местные администраторы уже готовы платить деньги доносчикам за "сигналы о врагах". Если доставят шпиона – 50 тысяч гривен, если агитатора за русский мир – 10 тысяч гривен. Что только свидетельствует, как обнищали Украина и ее неоколонизаторы: сразу после майдана-2014 олигарх Игорь Коломойский предлагал 10 тысяч "баксов" за "москаля".Но не суть. Сегодня Зеленский откровенно боится трех вещей: того, что: а) люди на пока подконтрольных ВСУ территориях Донецкой области там и останутся дожидаться освобождения силами СВО; б) получат российские паспорта по новом указу президента России Владимира Путины от 11 июля сего года об упрощенной российском "огражданивании"; в) примут участие в референдуме о судьбе ЛДНР и окончательно уйдут в Россию.Именно этого Зеленский боится и на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, понимая, что референдумы могут состояться уже 11 сентября 2022 года в единый день голосования в России.А новый указ Путина об упрощенном гражданстве, между прочим, касается всех граждан Украины, что заставляет холодеть душу и сердце Зеленского еще сильнее – от него может уйти пушечное мясо, с помощью которого он и пробивает себе безбедное и гарантированное будущее на Западе. Потому он, кроме пропаганды, цензуры, репрессий и шпиономании, пугает людей еще и будущей расправой за "зраду" (предательство). А потому безжалостно и массированно обстреливает те территории, которые освобождают союзные силы СВО. Там для Зеленского уже, похоже, украинских граждан не остается – так кроваво и остервенело ВСУ обстреливают оставленные районы. И людей там тоже. Как в Еленовке…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

https://ukraina.ru/20220804/1037261805.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский