https://ukraina.ru/20220804/1037267111.html

"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре - 04.08.2022 Украина.ру

"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

Российские войска зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-04T06:45

2022-08-04T06:45

2022-08-04T06:45

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Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.По его мнению, завода Knauf достаточно большой промышленный комплекс, "и я бы не говорил о его зачистке как о свершившемся факте".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220709/1034323238.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина