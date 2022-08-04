"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре - 04.08.2022 Украина.ру
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"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре - 04.08.2022 Украина.ру
"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
Российские войска зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-04T06:45
2022-08-04T06:45
новости
россия
украина
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Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.По его мнению, завода Knauf достаточно большой промышленный комплекс, "и я бы не говорил о его зачистке как о свершившемся факте".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220709/1034323238.html
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новости, россия, украина

"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

06:45 04.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Российские войска зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.
Это слишком оптимистичная оценка. Киселев несколько спешит. Там не настолько замечательная ситуация. По последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои. Knauf находится чуть восточнее самого Соледара. Там есть группа карьеров, где добывается гипс, который используется для производства.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, завода Knauf достаточно большой промышленный комплекс, "и я бы не говорил о его зачистке как о свершившемся факте".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 12:30
Тяжёлый разговор со Штайнмайером, ситуация под Артёмовском и Соледаром, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 9 июляПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал объяснений у президента Украины Владимира Зеленского. Войска союзников продвигаются к Артёмовску и Соледару. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
 
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