"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
Российские войска зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.
Это слишком оптимистичная оценка. Киселев несколько спешит. Там не настолько замечательная ситуация. По последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои. Knauf находится чуть восточнее самого Соледара. Там есть группа карьеров, где добывается гипс, который используется для производства.
По его мнению, завода Knauf достаточно большой промышленный комплекс, "и я бы не говорил о его зачистке как о свершившемся факте".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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