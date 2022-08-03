https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html

Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс

Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс - 03.08.2022 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс

Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны. Мы это видим и в Соледаре, и в Артемовске, и в... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T16:16

2022-08-03T16:16

2022-08-03T16:16

интервью

всу

россия

днепр

донбасс

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Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны. Мы это видим и в Соледаре, и в Артемовске, и в Песках. Это может перерасти к тотальному обрушению всего фронта в Донбассе, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы в Соледаре приступили к зачистке завода Knauf. По его мнению, город может перейти под наш контроль уже через три-четыре дня.- Алексей, не слишком ли это оптимистичная оценка?- Это слишком оптимистичная оценка. Киселев несколько спешит. Там не настолько замечательная ситуация. По последним подтвержденным сообщениям, мы лишь зашли в городскую застройку Соледара и там сейчас идут тяжелые бои. Knauf находится чуть восточнее самого Соледара. Там есть группа карьеров, где добывается гипс, который используется для производства. Это достаточно большой промышленный комплекс, и я бы не говорил о его зачистке как о свершившемся факте.- Что мы получим в случае установления контроля над Соледаром?- Северск-Соледар-Артемовск – это цепочка передовых городов, которые несколько задержат продвижение союзных войск на основную линию обороны ВСУ между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновке, уходящую к Горловке и Дзержинску и к Авдеевке возле Донецка.Сейчас союзные войска прощупывают эту линию обороны в различных точках и уже на юге в районе Донецка приступили к штурму основных укреплений. Отмечу, что в районе Песок произошло обрушение оборонительных линий украинской армии и они вынуждены из Песок отступать, неся огромные потери.С чем это связано? Даже украинская сторона признает, что сейчас крайне эффективно работает союзная артиллерия. Еще косвенно можно сказать, что украинская сторона куда-то перебросила свои артиллерийские дивизионы. Возможно, это связано с тем, что от Киева требуют того самого контрнаступления. Похоже, Украина действительно формирует ударный артиллерийский кулак, поэтому она оголила некоторые направления, где раньше за счет контрбатарейной борьбы она держала оборону. Сейчас это невозможно.Украинская пехота без поддержки артиллерии несет тяжелые потери и вынуждена оставлять первую линию обороны. Мы это видим и в Соледаре, и в Артемовске, и в Песках. Перерастет ли это в полное обрушение линии обороны, как передовой, так и основной? Пока еще трудно сказать, но тенденция к этому есть.- По поводу Авдеевки раньше говорили, что мы не будем уничтожать эту группировку, пока не разберемся со Славянском и Краматорском, потому что глупо штурмовать в лоб этот мощный укрепрайон. Что-то изменилось?- А это не штурм в лоб. Это обтекание Авдеевки с двух сторон. Есть южная клешня (Пески и Спартак) и северная клешня, где ранее были успехи в районе Новобахмутовки и Новоселовки Второй. Так что это не лобовая атака, а нахождение слабых мест в обороне.Я только могу говорить о том, как это видится со стороны. А на месте могут быть разные варианты развития событий. Вспомним, как складывались действия вокруг Лисичанске. Все ожидали достаточно сложной позиционной контрбатарейной борьбы вдоль линии Северского Донца, но успешный прорыв в районе Горского/Золотого решил судьбу города без крупного сражения. Украинские войска уходили из этого кармана под угрозой окружения.Не исключено, что такая же ситуация может возникнуть в районе Авдеевки при тактическом успехе, который может перерасти в оперативный. Может быть прорвана линия обороны. Это не надо сбрасывать со счетов.- В сводке Минобороны сообщилось, что в ходе контрбатарейной борьбы мы подавили два взвода "Града", три взвода орудий "Мста-Б", три взвода "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30. Действительно ли мы наносим столь серьезный урон вражеской артиллерии? Сколько еще нам предстоит уничтожить?- По данным на начало августа, у Украины оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации. Плюс, идет постоянная подпитка западными вооружениями. Да, там не совпадают калибры (нас 152 мм, а западный – 155), что создает сложности в логистике и со снабжением отдельных частей, но их постоянно подпитывают артиллерией. Можно вспомнить французских "Цезарей", польских "Крабов", германских PzH 2000, американские M-777.В целом артиллерийская группировка ВСУ ослаблена. Она испытывает снарядный голод, у нее заканчивается 152 калибр, под который заточена основная артиллерийская группировка советского стандарта. Есть трудности со 122 калибром и с минами. Но мы не можем сказать, что все подавлено и ликвидировано.Там, где еще есть орудия, украинская артиллерия оказывает серьезное сопротивление. Постоянно ведется контрбатарейная борьба. С моей точки зрения, этот процесс продлится еще значительно долго.- Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Зачем им это понадобилось, если раньше они постоянно прикрывались мирными жителями? Что-то изменилось?- Изменилось. Это не "обязательная", а принудительная эвакуация. Никто особой воли жителям Донецкой области не дает. Украина осознает, что тактика живого щита не работает.Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно.Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений.Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины.- Были сообщения, что Украина вывозит документы из госорганов вашего родного Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города. Должно ли нас это как-то обнадеживать? При каких условиях можно будет всерьез обсуждать варианты освобождения города?- Информация о вывозе документов поступала и относительно Запорожья и небольшой части Запорожской области, которая еще осталась под украинским контролем.В целом днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах.Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга.Именно поэтому Украина боится наступления российских войск с Херсона на Кривой Рог с тем, чтобы отсечь войска, которые могут держать оборону в этой излучине от Кременчуга до Никополя. Поэтому и декларируется наступление на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу.

https://ukraina.ru/20220701/1034279298.html

https://ukraina.ru/20220801/1037070958.html

https://ukraina.ru/20220802/1037103523.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, днепр, донбасс