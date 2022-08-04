"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037258847.html
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении - 04.08.2022 Украина.ру
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении
Коренной перелом на донецком направлении следует ждать к концу августа, тогда и войска РФ возьмут под контроль Марьинку и Авдеевку, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
2022-08-04T06:30
2022-08-04T06:30
донбасс
новости
авдеевка
марьинка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/65/1034096578_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13ecf9edada89f3d4af9883f9c810664.jpg
По его словам, к концу сентября жители городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, забудут про обстрелы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/65/1034096578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddfd1d59b939c1b05ba6dfe39af9fcd7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донбасс, новости, авдеевка, марьинка

"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении

06:30 04.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка украинскими войсками
Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Коренной перелом на донецком направлении следует ждать к концу августа, тогда и войска РФ возьмут под контроль Марьинку и Авдеевку, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
Как я говорил уже неоднократно в прямых эфирах на телевидении, коренного перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. При этом для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями, несмотря на наши успехи на фронте.
Александр Матюшин интервью
Александр "Варяг" Матюшин
Военкор
По его словам, к концу сентября жители городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, забудут про обстрелы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 06:37
Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
 
ДонбассНовостиАвдеевкаМарьинка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди
09:27Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
09:10СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
09:01Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе
08:59Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
08:44Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
08:25Швейцария "заморозила Сбербанк"
08:11ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
08:09Без срока давности. Что ждет "азовцев" и почему они опасны
08:00В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
07:55В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
07:54Страна марафонно-эталонной цензуры: соцсети о ликвидации ботов Порошенко
07:43Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
07:38Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной
07:32Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
07:30Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
07:24Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?
07:19Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ
07:15"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии
07:00Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте
Лента новостейМолния