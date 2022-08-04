https://ukraina.ru/20220804/1037258847.html
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении - 04.08.2022 Украина.ру
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении
Коренной перелом на донецком направлении следует ждать к концу августа, тогда и войска РФ возьмут под контроль Марьинку и Авдеевку, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
2022-08-04T06:30
2022-08-04T06:30
2022-08-04T06:30
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По его словам, к концу сентября жители городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, забудут про обстрелы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, новости, авдеевка, марьинка
"Забудут про обстрелы": военкор о том, когда наступит перелом на донецком направлении
Коренной перелом на донецком направлении следует ждать к концу августа, тогда и войска РФ возьмут под контроль Марьинку и Авдеевку, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру