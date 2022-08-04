В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
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В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
Союзные войска продвигаются на севере ДНР, военные свидетельствуют о работе по марьинскому и авдеевскому направлениям, однако у ВСУ там хорошо продуманные линии укрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из Народной милиции ДНР
2022-08-04T08:00
2022-08-04T08:00
новости
военный
днр
донецк
марьинка
мариуполь
всу
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По словам ефрейтора, на марьинском и авдеевском направлении воюют как кадровые подразделения ВСУ, так и резервисты. Однако, так иначе, подчеркнул он, эти территории просто так не отдадут."За Авдеевку они будут крепко держаться, там восемь лет строилась реальные оборонительные укрепления. Там по-прежнему находится сборная солянка из всех действующих лучших украинских бригад. Даже по мнению моих товарищей, с которыми мы вместе воевали на южном направлении, в Мариуполе было немного проще", - сказал Селевёрстов.Он добавил, что несмотря на все сложности работа идет и союзные войска продвигаются вперед. Уже освобождена часть Марьинки, а Авдеевку берут в кольцо.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, военный, днр, донецк, марьинка, мариуполь, всу

В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком

08:00 04.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжаются бои за Мариуполь
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Союзные войска продвигаются на севере ДНР, военные свидетельствуют о работе по марьинскому и авдеевскому направлениям, однако у ВСУ там хорошо продуманные линии укрепления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из Народной милиции ДНР
По словам ефрейтора, на марьинском и авдеевском направлении воюют как кадровые подразделения ВСУ, так и резервисты. Однако, так иначе, подчеркнул он, эти территории просто так не отдадут.
"За Авдеевку они будут крепко держаться, там восемь лет строилась реальные оборонительные укрепления. Там по-прежнему находится сборная солянка из всех действующих лучших украинских бригад. Даже по мнению моих товарищей, с которыми мы вместе воевали на южном направлении, в Мариуполе было немного проще", - сказал Селевёрстов.
Он добавил, что несмотря на все сложности работа идет и союзные войска продвигаются вперед. Уже освобождена часть Марьинки, а Авдеевку берут в кольцо.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:
Степан Селеверстов интервью
2 августа, 14:46
Степан Селеверстов: Под Донецком ВСУ сосредоточили 15-20 тысяч военнослужащих
 
НовостивоенныйДНРДонецкМарьинкаМариупольВСУ
 
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