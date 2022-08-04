Эксперт Норин предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Российские войска освободят Донбасс в течение этого года, но России надо будет определиться, что делать дальше, потому что бои ведут к серьезному разрушению городов, которые надо будет все заново отстраивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
После кампании в Донбассе, которая в течение этого года закончится, надо будет определяться, что делать дальше. Потому что эти бои ведут к серьезному разрушению всего, что мы занимаем. А у нас уже много крупных территорий, которые придется заново отстраивать.
По его мнению, к концу этого года конфликт на Украине может "пожрать самого себя, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил".
России придется уничтожать украинских мужчин, а киевский режим будет посылать новых на фронт, если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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