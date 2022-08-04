https://ukraina.ru/20220804/1037243549.html

Эксперт Норин предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ

Эксперт Норин предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру

Эксперт Норин предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ

Российские войска освободят Донбасс в течение этого года, но России надо будет определиться, что делать дальше, потому что бои ведут к серьезному разрушению городов, которые надо будет все заново отстраивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-04T05:00

2022-08-04T05:00

2022-08-04T05:00

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По его мнению, к концу этого года конфликт на Украине может "пожрать самого себя, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил".России придется уничтожать украинских мужчин, а киевский режим будет посылать новых на фронт, если не появится дополнительного превосходящего фактора, то все это может продолжаться очень долго, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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