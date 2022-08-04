https://ukraina.ru/20220804/1037242511.html

У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО

У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО - 04.08.2022 Украина.ру

У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО

Спецоперация на Украине выглядит, как позиционные бои Первой мировой, но с огневым преимуществом одной стороны, поэтому украинская армия несет большие потери и это дает российским войскам продвигаться дальше, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-04T04:00

2022-08-04T04:00

2022-08-04T04:00

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По его мнению, российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии.По его словам, проблема СВО в том, что "у нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди", за счет этого продвижение есть, но медленное.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, евгений норин