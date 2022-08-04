https://ukraina.ru/20220804/1037242511.html
У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО
У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО - 04.08.2022 Украина.ру
У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО
Спецоперация на Украине выглядит, как позиционные бои Первой мировой, но с огневым преимуществом одной стороны, поэтому украинская армия несет большие потери и это дает российским войскам продвигаться дальше, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-04T04:00
2022-08-04T04:00
2022-08-04T04:00
новости
украина
россия
сво
евгений норин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036765766_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_269a1ba9852b5c142946d885a746b5b6.jpg
По его мнению, российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии.По его словам, проблема СВО в том, что "у нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди", за счет этого продвижение есть, но медленное.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036765766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916145967727a281621dd3ebceef1225.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, евгений норин
У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО
Спецоперация на Украине выглядит, как позиционные бои Первой мировой, но с огневым преимуществом одной стороны, поэтому украинская армия несет большие потери и это дает российским войскам продвигаться дальше, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру