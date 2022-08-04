У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО - 04.08.2022 Украина.ру
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У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО
У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО - 04.08.2022 Украина.ру
У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО
Спецоперация на Украине выглядит, как позиционные бои Первой мировой, но с огневым преимуществом одной стороны, поэтому украинская армия несет большие потери и это дает российским войскам продвигаться дальше, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-04T04:00
2022-08-04T04:00
новости
украина
россия
сво
евгений норин
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По его мнению, российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии.По его словам, проблема СВО в том, что "у нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди", за счет этого продвижение есть, но медленное.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
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новости, украина, россия, сво, евгений норин

У нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди – Норин о проблемах СВО

04:00 04.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Спецоперация на Украине выглядит, как позиционные бои Первой мировой, но с огневым преимуществом одной стороны, поэтому украинская армия несет большие потери и это дает российским войскам продвигаться дальше, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его мнению, российская авиация сильно скованна, но огневое превосходство у России есть за счет артиллерии.
Поэтому сейчас все выглядит как позиционные бои Первой мировой, но с радикальным огневым преимуществом одной из сторон. Из-за этого украинская армия несет потери, кратно превышающие наши, что дает нам возможность продвигаться.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
По его словам, проблема СВО в том, что "у нас – бесконечные снаряды, а у них – бесконечные люди", за счет этого продвижение есть, но медленное.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 06:37
Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
 
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