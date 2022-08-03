https://ukraina.ru/20220803/1037261326.html
Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
С военным обозревателем, руководителем информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадием Алёхиным в студии... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T16:14
2022-08-03T16:14
2022-08-03T16:14
видео
геннадий алехин
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С военным обозревателем, руководителем информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадием Алёхиным в студии Украина.ру обсудили продвижение ВС РФ на Украине, обстрелы российских территорий, а также проанализировали, каким будет взятие Харькова и кто воюет в рядах ВСУ: 00:38 - Российская тактика на Украине: насколько она эффективна и целесообразна? 06:26 - Удалось ли России ликвидировать источники обстрелов Белгородской области? 14:05 - Российские войска ведут бои за Пески: в чём значимость этого населённого пункта?17:15 - За счёт чего России удалось достичь такой высокой концентрации артиллерийского огня в районе Песков?19:47 - ВСУ не успевают обучать военнослужащих: насколько это критично для Украины? 24:00 - Кто воюет в рядах ВСУ?25:34 - У кого больше мотивации?27:11 - Судьба Харькова: как будут оборонять Харьков? Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, геннадий алехин, видео
С военным обозревателем, руководителем информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадием Алёхиным в студии Украина.ру обсудили продвижение ВС РФ на Украине, обстрелы российских территорий, а также проанализировали, каким будет взятие Харькова и кто воюет в рядах ВСУ:
00:38 - Российская тактика на Украине: насколько она эффективна и целесообразна?
06:26 - Удалось ли России ликвидировать источники обстрелов Белгородской области?
14:05 - Российские войска ведут бои за Пески: в чём значимость этого населённого пункта?
17:15 - За счёт чего России удалось достичь такой высокой концентрации артиллерийского огня в районе Песков?
19:47 - ВСУ не успевают обучать военнослужащих: насколько это критично для Украины?
24:00 - Кто воюет в рядах ВСУ?
25:34 - У кого больше мотивации?
27:11 - Судьба Харькова: как будут оборонять Харьков?
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.