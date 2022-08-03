Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037261326.html
Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
С военным обозревателем, руководителем информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадием Алёхиным в студии... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T16:14
2022-08-03T16:14
видео
геннадий алехин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037260852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3358ecb53747e6ab461076e848155cab.jpg
С военным обозревателем, руководителем информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадием Алёхиным в студии Украина.ру обсудили продвижение ВС РФ на Украине, обстрелы российских территорий, а также проанализировали, каким будет взятие Харькова и кто воюет в рядах ВСУ: 00:38 - Российская тактика на Украине: насколько она эффективна и целесообразна? 06:26 - Удалось ли России ликвидировать источники обстрелов Белгородской области? 14:05 - Российские войска ведут бои за Пески: в чём значимость этого населённого пункта?17:15 - За счёт чего России удалось достичь такой высокой концентрации артиллерийского огня в районе Песков?19:47 - ВСУ не успевают обучать военнослужащих: насколько это критично для Украины? 24:00 - Кто воюет в рядах ВСУ?25:34 - У кого больше мотивации?27:11 - Судьба Харькова: как будут оборонять Харьков? Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037260852_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fbaef6ddfd00dd556f1a777122358ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, геннадий алехин, видео

Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео

16:14 03.08.2022
 
Читать в
С военным обозревателем, руководителем информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадием Алёхиным в студии Украина.ру обсудили продвижение ВС РФ на Украине, обстрелы российских территорий, а также проанализировали, каким будет взятие Харькова и кто воюет в рядах ВСУ:
00:38 - Российская тактика на Украине: насколько она эффективна и целесообразна?
06:26 - Удалось ли России ликвидировать источники обстрелов Белгородской области?
14:05 - Российские войска ведут бои за Пески: в чём значимость этого населённого пункта?
17:15 - За счёт чего России удалось достичь такой высокой концентрации артиллерийского огня в районе Песков?
19:47 - ВСУ не успевают обучать военнослужащих: насколько это критично для Украины?
24:00 - Кто воюет в рядах ВСУ?
25:34 - У кого больше мотивации?
27:11 - Судьба Харькова: как будут оборонять Харьков?
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоГеннадий Алехин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00"Железные каски". Военный эксперт о том, чего по-прежнему не хватает ополченцам ДНР
17:49Что-то пошло не так: оппонент Бориса Джонсона засомневался в поставках оружия на Украину
17:35Бригада украинских десантников просит присвоить ей имя нацистского коллаборанта Шухевича
17:33Условие, при котором начнётся война на Тайване: китаист Тавровский дал расклад. Видео
17:30Военный эксперт о том, почему Россия буксовала в Авдеевке, а теперь выгоняет оттуда ВСУ
17:21Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:16Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"
17:00Военный эксперт рассказал, как Россия медленно вынуждает ВСУ канать из Донбасса
16:57Хроника событий на Украине на 17:00 3 августа
16:56Тактика СВО, модернизация российского флота. О чём говорили эксперты 3 августа
16:49Как, воюя за чужие интересы, можно лишиться своего государства: опыт Ногайской орды
16:47В Германии нашли единственный способ избежать энергетической катастрофы
16:36Алексей Зубец: Запад затевает войну против Китая
16:32Ковырять через одного. Военный эксперт об ударе, который Россия готовится нанести по ВСУ
16:16Алексей Анпилогов: ВСУ боятся наступления России на Днепр, поэтому выжигают Донбасс
16:15"Бегут от репрессий": американский журналист объяснил, почему украинцы выбирают Россию
16:14Кто держит в страхе Харьков и сдадут ли его без боя - Алёхин раскрыл детали. Видео
15:58Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане
15:02Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
15:02"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
Лента новостейМолния