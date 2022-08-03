Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037247537.html
Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео
Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео - 03.08.2022 Украина.ру
Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео
Профессор, заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики в МГУ Елена Ведута в студии Украина.ру рассказала, когда кончится терпение... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T13:07
2022-08-03T13:07
видео
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037247283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a3a8a14c64657b0ab3b9666e405841a.jpg
Профессор, заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики в МГУ Елена Ведута в студии Украина.ру рассказала, когда кончится терпение у европейцев из-за энергокризиса, при каких условиях возможен запуск "Северного потока-2", а также кому теперь Россия будет поставлять уголь:00:50 - Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО. Когда кончится терпение у европейцев?04:40 – Возможен ли полный разрыв экономических связей с Европой?07:53 - "Северный поток — 2". Возможен ли запуск?11:30 – Зачем странам G7 "зерновой" альянс?14:22 - С 1 августа вступило в силу полное эмбарго Евросоюза на российский уголь. Кому теперь Россия будет поставлять уголь?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037247283_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25edde46f406346ee281e1e81a7c1bad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, северный поток, видео

Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео

13:07 03.08.2022
 
Читать в
Профессор, заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики в МГУ Елена Ведута в студии Украина.ру рассказала, когда кончится терпение у европейцев из-за энергокризиса, при каких условиях возможен запуск "Северного потока-2", а также кому теперь Россия будет поставлять уголь:
00:50 - Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО. Когда кончится терпение у европейцев?
04:40 – Возможен ли полный разрыв экономических связей с Европой?
07:53 - "Северный поток — 2". Возможен ли запуск?
11:30 – Зачем странам G7 "зерновой" альянс?
14:22 - С 1 августа вступило в силу полное эмбарго Евросоюза на российский уголь. Кому теперь Россия будет поставлять уголь?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоСеверный поток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
15:02"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
14:51Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео
14:46В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан
14:23В августе двадцать второго. Бабушка приехала
14:21Шредер назвал абсурдом намерения Киева захватить Крым
14:06Испытано на себе: Российский университет спецназа
14:00Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа
13:53Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
13:53Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов
13:44Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине
13:36Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
13:35Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия
13:23"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
13:07Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео
13:01Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
12:52Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
12:44Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом
12:33"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
11:51В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
Лента новостейМолния