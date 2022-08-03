https://ukraina.ru/20220803/1037247537.html

Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео

Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео - 03.08.2022 Украина.ру

Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео

Профессор, заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики в МГУ Елена Ведута в студии Украина.ру рассказала, когда кончится терпение... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T13:07

2022-08-03T13:07

2022-08-03T13:07

видео

северный поток

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Профессор, заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики в МГУ Елена Ведута в студии Украина.ру рассказала, когда кончится терпение у европейцев из-за энергокризиса, при каких условиях возможен запуск "Северного потока-2", а также кому теперь Россия будет поставлять уголь:00:50 - Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО. Когда кончится терпение у европейцев?04:40 – Возможен ли полный разрыв экономических связей с Европой?07:53 - "Северный поток — 2". Возможен ли запуск?11:30 – Зачем странам G7 "зерновой" альянс?14:22 - С 1 августа вступило в силу полное эмбарго Евросоюза на российский уголь. Кому теперь Россия будет поставлять уголь?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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