https://ukraina.ru/20220803/1037242715.html

"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию

"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию - 03.08.2022 Украина.ру

"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию

Исключить Россию из международных дискуссий и переговорного процесса некорректно, считает глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, об этом он заявил 1 августа на Обзорной конференции по ДНЯО, передает РИА Новости

2022-08-03T11:21

2022-08-03T11:21

2022-08-03T11:21

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переговоры

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"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", - сказал Фу.В понедельник, 1 августа, в Нью-Йорке открылась X Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).После IX конференции, прошедшей в 2015 году, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу. Были проблемы и с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. В общем, система контроля над ядерным оружием находится в не лучшем состоянии.Во вторник 2 августа президент США Джо Байден предложил принять новый договор, который заменит СНВ-III, чей срок действия истекает в 2026 году. Россия согласилась на переговоры.

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новости, кнр, россия, запад, переговоры