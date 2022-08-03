"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию - 03.08.2022 Украина.ру
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"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию
"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию - 03.08.2022 Украина.ру
"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию
Исключить Россию из международных дискуссий и переговорного процесса некорректно, считает глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, об этом он заявил 1 августа на Обзорной конференции по ДНЯО, передает РИА Новости
2022-08-03T11:21
2022-08-03T11:21
новости
кнр
россия
запад
переговоры
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"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", - сказал Фу.В понедельник, 1 августа, в Нью-Йорке открылась X Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).После IX конференции, прошедшей в 2015 году, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу. Были проблемы и с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. В общем, система контроля над ядерным оружием находится в не лучшем состоянии.Во вторник 2 августа президент США Джо Байден предложил принять новый договор, который заменит СНВ-III, чей срок действия истекает в 2026 году. Россия согласилась на переговоры.
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новости, кнр, россия, запад, переговоры

"Не корректно": представитель КНР высказался о попытках Запада игнорировать Россию

11:21 03.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Исключить Россию из международных дискуссий и переговорного процесса некорректно, считает глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, об этом он заявил 1 августа на Обзорной конференции по ДНЯО, передает РИА Новости
"Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно", - сказал Фу.
В понедельник, 1 августа, в Нью-Йорке открылась X Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
После IX конференции, прошедшей в 2015 году, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу. Были проблемы и с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях. В общем, система контроля над ядерным оружием находится в не лучшем состоянии.
Во вторник 2 августа президент США Джо Байден предложил принять новый договор, который заменит СНВ-III, чей срок действия истекает в 2026 году. Россия согласилась на переговоры.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
11:14
В МИД объяснили, почему приобретение Украиной ядерного оружия может быть катастрофойКиев не соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму, допускает в стране национализм и шовинизм, потому приобретение Украиной ядерного оружия подорвало бы режим его нераспространения и глобальные основы безопасности, заявил в ходе Обзорной конференции ДНЯО представитель российской делегации Александр Трофимов 1 августа
 
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