https://ukraina.ru/20220803/1037220898.html
Главное на 3 августа: в России и в мире
Главное на 3 августа: в России и в мире - 03.08.2022 Украина.ру
Главное на 3 августа: в России и в мире
Возобновятся прямые рейсы из Таджикистана в Новосибирск, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Мьянму, а в Таиланде пройдет досмотр первого судна с сельхозпродукцией из Украины. Главные события в мире и в России - в подборке на Украина.ру
2022-08-03T06:31
2022-08-03T06:31
2022-08-03T06:31
анонс
эксклюзив
главное
россия
мир
экономика
ближнее зарубежье
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Россия— Будут запущены прямые авиарейсы "России" – дочерней компании "Аэрофлота" из Сочи в Дубай.Из Сочи будут запущены рейсы в Дубай. Это будут первые прямые рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, которые будет выполнять российская авиакомпания.— Изменятся пошлины на экспорт зерновых из России.Минсельхоз сообщил, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 тыс. 626,8 рубля с 4 тыс. 951,7 рубля за тонну неделей ранее.— В Государственной Думе пройдёт первое заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры.В рамках мероприятия состоится презентация целей и задач группы, механизмов работы, также будут представлены первые результаты расследований и выявленные примеры антигосударственной деятельности в сфере культуры.Ближнее зарубежье— В Узбекистане состоится форум глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества(ШОС).Основной целю форума является углубление межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях страны, а также создание благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов государств-членов ШОС.— Возобновятся авиарейсы компании "Сомон Эйр" из Таджикистана в Новосибирск, которые будут осуществляться раз в неделю.Мир— Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Мьянму.По данным СМИ, Лавров обсудит с руководством страны сотрудничество Москвы и Нейпьидо в экономике, области обороны и безопасности.— В Таиланде пройдет досмотр с представителями Совместного координационного центра сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне – первого судна, вывозящего сельхозпродукцию из Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля.— В Париже состоится судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.— Будет прекращено действие механизма размещения американских депозитарных расписок (АДР) "Газпрома".Bank of New York Mellon ранее сообщил, что получил уведомление от "Газпрома" о прекращении действия депозитного договора от 25 октября 1996 года. В результате действующий механизм размещения АДР будет прекращен.После 3 августа 2023 года банк планирует конвертировать и продать невостребованные бумаги, если у него будет такая возможность, а средства перечислить владельцу депозитарных расписок.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анонс, эксклюзив, главное, россия, мир, экономика, ближнее зарубежье
Главное на 3 августа: в России и в мире
Возобновятся прямые рейсы из Таджикистана в Новосибирск, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Мьянму, а в Таиланде пройдет досмотр первого судна с сельхозпродукцией из Украины. Главные события в мире и в России - в подборке на Украина.ру
Россия
— Будут запущены прямые авиарейсы "России" – дочерней компании "Аэрофлота" из Сочи в Дубай.
Из Сочи будут запущены рейсы в Дубай. Это будут первые прямые рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, которые будет выполнять российская авиакомпания.
— Изменятся пошлины на экспорт зерновых из России.
Минсельхоз сообщил, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 тыс. 626,8 рубля с 4 тыс. 951,7 рубля за тонну неделей ранее.
— В Государственной Думе пройдёт первое заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры.
В рамках мероприятия состоится презентация целей и задач группы, механизмов работы, также будут представлены первые результаты расследований и выявленные примеры антигосударственной деятельности в сфере культуры.
Ближнее зарубежье
— В Узбекистане состоится форум глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества(ШОС).
Основной целю форума является углубление межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях страны, а также создание благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов государств-членов ШОС.
— Возобновятся авиарейсы компании "Сомон Эйр" из Таджикистана в Новосибирск, которые будут осуществляться раз в неделю.
Мир
— Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Мьянму.
По данным СМИ, Лавров обсудит с руководством страны сотрудничество Москвы и Нейпьидо в экономике, области обороны и безопасности.
— В Таиланде пройдет досмотр с представителями Совместного координационного центра сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне – первого судна, вывозящего сельхозпродукцию из Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля.
— В Париже состоится судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
— Будет прекращено действие механизма размещения американских депозитарных расписок (АДР) "Газпрома".
Bank of New York Mellon ранее сообщил, что получил уведомление от "Газпрома" о прекращении действия депозитного договора от 25 октября 1996 года. В результате действующий механизм размещения АДР будет прекращен.
После 3 августа 2023 года банк планирует конвертировать и продать невостребованные бумаги, если у него будет такая возможность, а средства перечислить владельцу депозитарных расписок.