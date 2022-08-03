Главное на 3 августа: в России и в мире - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037220898.html
Главное на 3 августа: в России и в мире
Главное на 3 августа: в России и в мире - 03.08.2022 Украина.ру
Главное на 3 августа: в России и в мире
Возобновятся прямые рейсы из Таджикистана в Новосибирск, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Мьянму, а в Таиланде пройдет досмотр первого судна с сельхозпродукцией из Украины. Главные события в мире и в России - в подборке на Украина.ру
2022-08-03T06:31
2022-08-03T06:31
анонс
эксклюзив
главное
россия
мир
экономика
ближнее зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
Россия— Будут запущены прямые авиарейсы "России" – дочерней компании "Аэрофлота" из Сочи в Дубай.Из Сочи будут запущены рейсы в Дубай. Это будут первые прямые рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, которые будет выполнять российская авиакомпания.— Изменятся пошлины на экспорт зерновых из России.Минсельхоз сообщил, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 тыс. 626,8 рубля с 4 тыс. 951,7 рубля за тонну неделей ранее.— В Государственной Думе пройдёт первое заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры.В рамках мероприятия состоится презентация целей и задач группы, механизмов работы, также будут представлены первые результаты расследований и выявленные примеры антигосударственной деятельности в сфере культуры.Ближнее зарубежье— В Узбекистане состоится форум глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества(ШОС).Основной целю форума является углубление межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях страны, а также создание благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов государств-членов ШОС.— Возобновятся авиарейсы компании "Сомон Эйр" из Таджикистана в Новосибирск, которые будут осуществляться раз в неделю.Мир— Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Мьянму.По данным СМИ, Лавров обсудит с руководством страны сотрудничество Москвы и Нейпьидо в экономике, области обороны и безопасности.— В Таиланде пройдет досмотр с представителями Совместного координационного центра сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне – первого судна, вывозящего сельхозпродукцию из Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля.— В Париже состоится судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.— Будет прекращено действие механизма размещения американских депозитарных расписок (АДР) "Газпрома".Bank of New York Mellon ранее сообщил, что получил уведомление от "Газпрома" о прекращении действия депозитного договора от 25 октября 1996 года. В результате действующий механизм размещения АДР будет прекращен.После 3 августа 2023 года банк планирует конвертировать и продать невостребованные бумаги, если у него будет такая возможность, а средства перечислить владельцу депозитарных расписок.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
анонс, эксклюзив, главное, россия, мир, экономика, ближнее зарубежье

Главное на 3 августа: в России и в мире

06:31 03.08.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Возобновятся прямые рейсы из Таджикистана в Новосибирск, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Мьянму, а в Таиланде пройдет досмотр первого судна с сельхозпродукцией из Украины. Главные события в мире и в России - в подборке на Украина.ру

Россия

Будут запущены прямые авиарейсы "России" – дочерней компании "Аэрофлота" из Сочи в Дубай.
Из Сочи будут запущены рейсы в Дубай. Это будут первые прямые рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, которые будет выполнять российская авиакомпания.
Изменятся пошлины на экспорт зерновых из России.
Минсельхоз сообщил, что экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 тыс. 626,8 рубля с 4 тыс. 951,7 рубля за тонну неделей ранее.
В Государственной Думе пройдёт первое заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры.
В рамках мероприятия состоится презентация целей и задач группы, механизмов работы, также будут представлены первые результаты расследований и выявленные примеры антигосударственной деятельности в сфере культуры.

Ближнее зарубежье

В Узбекистане состоится форум глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества(ШОС).
Основной целю форума является углубление межрегионального взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях страны, а также создание благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов государств-членов ШОС.
Возобновятся авиарейсы компании "Сомон Эйр" из Таджикистана в Новосибирск, которые будут осуществляться раз в неделю.

Мир

Начнется рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Мьянму.
По данным СМИ, Лавров обсудит с руководством страны сотрудничество Москвы и Нейпьидо в экономике, области обороны и безопасности.
В Таиланде пройдет досмотр с представителями Совместного координационного центра сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне – первого судна, вывозящего сельхозпродукцию из Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля.
В Париже состоится судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
Будет прекращено действие механизма размещения американских депозитарных расписок (АДР) "Газпрома".
Bank of New York Mellon ранее сообщил, что получил уведомление от "Газпрома" о прекращении действия депозитного договора от 25 октября 1996 года. В результате действующий механизм размещения АДР будет прекращен.
После 3 августа 2023 года банк планирует конвертировать и продать невостребованные бумаги, если у него будет такая возможность, а средства перечислить владельцу депозитарных расписок.
 
анонсЭксклюзивглавноеРоссиямирЭкономикаБлижнее зарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45"Это депрессия": Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США
07:41Победа – в пути. Пелоси на Тайване
07:38"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на Тайвань
07:30Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"
07:25Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации Тайваня
07:15Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дронов
07:00Военкор "Варяг" рассказал о своем ранении на фронте
06:45"Собрали на коленках": Леонков раскрыл детали теракта в Севастополе
06:37Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
06:31Главное на 3 августа: в России и в мире
06:30"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте
06:15Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США
06:00Доты: военкор рассказал об украинских позициях на марьинском и авдеевском направлениях
05:45"Ситуация не самая легкая": экономист о том, почему США и Китай не могут быть партнерами
05:30Военкор Матюшин назвал дату выхода союзных войск "на свои административные границы"
05:15"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
05:00Военкор "Варяг" рассказал, куда сейчас движутся союзные войска
04:45Леонков о том, почему РФ не может полностью уничтожить западное оружие на Украине
04:30Военный эксперт рассказал, какую тактику используют ВСУ в спецоперации на Украине
04:15"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины
Лента новостейМолния