"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины - 03.08.2022 Украина.ру
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"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины
"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины - 03.08.2022 Украина.ру
"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины
Последствия проплаченных решений польских политиков не интересуют, они будут делать, что им скажут западные коллеги, сказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью Украина.ру
2022-08-03T04:15
2022-08-03T04:15
польша
западная украина
новости
политики
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Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.По его мнению, польских политиков не интересуют последствия их решений, "они будут идти до конца по той схеме, которая проплачена".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220623/1034191495.html
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польша, западная украина, новости, политики

"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины

04:15 03.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Последствия проплаченных решений польских политиков не интересуют, они будут делать, что им скажут западные коллеги, сказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью Украина.ру
Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
История же никого ничему не научила и не учит. Западные политики – такие твари, которые никогда не думают о последствиях для своей собственной страны. Тем более, европейские политики, они все думают о своих кошельках… Вот что такое польские политики? Они выращены в пробирках Британии, у них открыты счета где угодно, и они получают деньги за то, что гадят России – это их основная работа.
Владимир Лепехин интервью
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
По его мнению, польских политиков не интересуют последствия их решений, "они будут идти до конца по той схеме, которая проплачена".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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