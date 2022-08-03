https://ukraina.ru/20220803/1037098637.html

"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины

"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины - 03.08.2022 Украина.ру

"Такие твари": эксперт о том, почему поляки готовы на все, чтобы завладеть частью Украины

Последствия проплаченных решений польских политиков не интересуют, они будут делать, что им скажут западные коллеги, сказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью Украина.ру

2022-08-03T04:15

2022-08-03T04:15

2022-08-03T04:15

польша

западная украина

новости

политики

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Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.По его мнению, польских политиков не интересуют последствия их решений, "они будут идти до конца по той схеме, которая проплачена".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220623/1034191495.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, западная украина, новости, политики