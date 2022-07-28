https://ukraina.ru/20220728/1036986587.html

Владимир Лепехин о том, при каких условиях Польша введет войска на запад Украины

Владимир Лепехин о том, при каких условиях Польша введет войска на запад Украины - 28.07.2022 Украина.ру

Владимир Лепехин о том, при каких условиях Польша введет войска на запад Украины

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T20:29

2022-07-28T20:29

2022-07-28T20:29

интервью

владимир лепехин

сво

польша

россия

украина

войска

война

западная украина

спецоперация

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Последствия проплаченных решений польских политиков не интересуют, они будут делать, что им скажут, заявил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру.Парламент Украины принял законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.— Владимир Анатольевич, периодически говорят, что Польша претендует на западную Украину. Есть исторические примеры о том, что не стоит им этого делать, почему они этого не боятся?— История же никого ничему не научила и не учит. Западные политики – такие твари, которые никогда не думают о последствиях для своей собственной страны. Тем более, европейские политики, они все думают о своих кошельках. А когда прикормленные вот эти лимитрофы…Вот что такое польские политики? Они выращены в пробирках Британии, у них открыты счета где угодно, и они получают деньги за то, что гадят России – это их основная работа.Чтобы гадить, что нужно? Уже все умные люди понимают, что польские политики оторвались от реальности. Для этого используется патриотическая идеология, демагогия патриотическая. Поэтому политики там в достаточно комфортных условиях работают. Что, мол, "Россия враг", "историческая справедливость", "наши территории нужно вернуть". Вот под этим соусом.А что будет, какие последствия, это вообще не их проблема. Главное, что счета пополняются деньгами, вот и все. Они будут идти до конца по той схеме, которая проплачена, вот и все. Польский истеблишмент полностью находится под колпаком британской разведки.— То есть могут под видом миротворцев войсками пойти и занять запад Украины?— Если скажут, они пойдут. Конечно.— А когда? Есть прогноз?— Тут ситуация какая, никто не знает, где сформируется демаркационная линия. Представим себе, что вот наши некоторые деятели начинают говорить, что мы пойдем до западной границы. Это шапкозакидательство, никто туда не дойдет от России. Дай бог, дойти до Днепра. Если бы демаркационная линия прошла по Днепру, вполне возможно, что там бы стабилизировалась ситуация и Россия могла бы говорить о победе.А для Запада это было бы возможность начать переговоры и сдерживание того же Киева. Возможно, договорились бы.Второе. Минимум, это та территория, где Россия сегодня закрепляется, это Донецкая, Луганская. Херсонская и Запорожская области. Тогда там будет демаркационная линия, Запад будет удовлетворен, судя по всему. Но одно дело планы. Другое – реальность, все действуют по ситуации.И на всякий случай, и нам показывают, и Украине, что Польша готова вступить на западные территории. Не НАТО же будет вступать, а будут делать вид, что это Польша, якобы возврат территорий и все прочее.Но вероятность того, что это произойдет не очень высока, для этого нужно, чтобы Россия взяла Киев или обложила его, и двигалась бы уже по правой стороне Днепра. Но это маловероятно, что Россия перейдет Днепр.— То есть Польша может, но пока маловероятно?— Пока да.— Говорят, что влияние России увеличивается, не только по части военной мощи, но и в торговой сфере. Так ли это?— Это не российская история, это история Китая, Индии и других стран, которые кучкуются в БРИКС. У России нет повестки, чтобы она заправляла, ей бы со своим внутренним управлением разобраться.— Возможно у нас будет важная роль по поставкам зерна, многие страны сотрудничают с Россией.— Ну сейчас две трети нефтяных танкеров находятся в море, не могут продать. Ну, будут торговать, но в своих интересах. Ну, попросят Россию открыть рынки, но она и так открыла рынки и многие этим пользуются. Какое влияние? Никто не делал прямых заявлений, сохраняют нейтралитет по отношению к России некоторые страны, потому что уже понимают, что от Запада надо отстраиваться потихоньку, и желали бы его поражения.— От доллара чтобы отказаться?— Да, и вообще от политики Штатов, которые всех достали, молча желают поражения им, потому что знают, как ведут себя транснациональные компании в любой стране.

https://ukraina.ru/20220708/1034318734.html

https://ukraina.ru/20220614/1034149859.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, владимир лепехин, сво, польша, россия, украина, войска, война, западная украина