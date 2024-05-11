Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог - 11.05.2024 Украина.ру
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Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог - 11.05.2024 Украина.ру
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог
В информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
2024-05-11T06:31
2024-05-11T06:31
новости
грег вайнер
барак обама
мишель обама
сша
власть
украина
конфликт
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер."Обама грозился один раз превратить российскую экономику в кошмар. Этого не получилось. Обама - человек неглупый, образованный, прекрасно понимает, какой урон наносит украинский кризис мировому сообществу. Уверен, если клан Обамы придет снова к власти, то война на Украине будет быстро свернута. Во всяком случае они много для этого сделают", - сказал политолог.Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена ОбамыВ 2009 году президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награда была присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".В октябре 2022 года Обама заявил, что Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией."Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", - сказал он тогда.Летом 2023 года Обама признал свободное желание крымчан быть в составе России, уточнив, что Украина того времени совсем другой, и в Крыму было много русскоговорящих, и "там было некоторое сочувствие к взглядам, которые представляла Россия".Интересно, что в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, Обама заявил, что Москва "разрушает международный свод правил", и даже пригрозил России международной изоляцией.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На данный момент на главный пост страны претендуют Дональд Трамп, которому к тому времени будет 77 лет, и Байден, ему будет "без пяти минут" 82 года.В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что в предвыборной гонке может появиться новая "темная лошадка".В частности, в воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, грег вайнер, барак обама, мишель обама, сша, власть, украина, конфликт, украина.ру
Новости, Грег Вайнер, Барак Обама, Мишель Обама, США, власть, Украина, конфликт, Украина.ру

Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политолог

06:31 11.05.2024
 
© Илья Питалев / РИА НовостиОбама
Обама
© Илья Питалев / РИА Новости
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В информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.
"Обама грозился один раз превратить российскую экономику в кошмар. Этого не получилось. Обама - человек неглупый, образованный, прекрасно понимает, какой урон наносит украинский кризис мировому сообществу. Уверен, если клан Обамы придет снова к власти, то война на Украине будет быстро свернута. Во всяком случае они много для этого сделают", - сказал политолог.
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
В 2009 году президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награда была присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".
В октябре 2022 года Обама заявил, что Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией.
"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", - сказал он тогда.
Летом 2023 года Обама признал свободное желание крымчан быть в составе России, уточнив, что Украина того времени совсем другой, и в Крыму было много русскоговорящих, и "там было некоторое сочувствие к взглядам, которые представляла Россия".
Интересно, что в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, Обама заявил, что Москва "разрушает международный свод правил", и даже пригрозил России международной изоляцией.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На данный момент на главный пост страны претендуют Дональд Трамп, которому к тому времени будет 77 лет, и Байден, ему будет "без пяти минут" 82 года.
В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о том, что в предвыборной гонке может появиться новая "темная лошадка".
В частности, в воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
 
НовостиГрег ВайнерБарак ОбамаМишель ОбамаСШАвластьУкраинаконфликтУкраина.ру
 
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