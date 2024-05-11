"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу - 11.05.2024 Украина.ру
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"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу
"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу - 11.05.2024 Украина.ру
"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу
В Славянске украинскому командованию нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-11T06:15
2024-05-11T06:15
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Возможно, многие люди не понимают, почему оборона Славянска была героической. Но тогда шли бои и за Саур-Могилу. На эту тему я написал три книги. Сначала украинские войска штурмовали курган. Потом их начальство доложило в Киев, что они его взяли, рассказал эксперт.Когда украинский отряд ушел, туда прибыло подкрепление из украинских ССО. Они походили по пустым окопам, а потом уехали. Потому что сели аккумуляторы и не было связи. Отряды просто "блуждали в тумане войны" и тогда курган заняли ополченцы, отметил Поликарпов.И это притом, что со стороны ополченцев в боях за Саур-Могилу участвовали меньше 100 бойцов. А со стороны Украины – было больше 100 человек. Но что касается Славянска, где в боях с обеих сторон участвовало гораздо больше людей, на Украине нет никакой "Илиады", указал специалист.То есть в Славянске украинскому командованию нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html
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новости, славянск, украина, всу, украинская армия, ополчение, днр, бои, донбасс, горловка, донецк
Новости, Славянск, Украина, ВСУ, украинская армия, ополчение, ДНР, бои, Донбасс, Горловка, Донецк

"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу

06:15 11.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКолонна бронетехники ополченцев вошла в Донецк
Колонна бронетехники ополченцев вошла в Донецк - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Славянске украинскому командованию нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
Возможно, многие люди не понимают, почему оборона Славянска была героической. Но тогда шли бои и за Саур-Могилу. На эту тему я написал три книги. Сначала украинские войска штурмовали курган. Потом их начальство доложило в Киев, что они его взяли, рассказал эксперт.

"Они (украинские военные. - Ред.) ее не взяли. Они вынуждены были ее брать опять. Потом они ее защищали. А потом они ушли с Саур-Могилы. Она три дня была пустая", - добавил историк.

Когда украинский отряд ушел, туда прибыло подкрепление из украинских ССО. Они походили по пустым окопам, а потом уехали. Потому что сели аккумуляторы и не было связи. Отряды просто "блуждали в тумане войны" и тогда курган заняли ополченцы, отметил Поликарпов.
И это притом, что со стороны ополченцев в боях за Саур-Могилу участвовали меньше 100 бойцов. А со стороны Украины – было больше 100 человек. Но что касается Славянска, где в боях с обеих сторон участвовало гораздо больше людей, на Украине нет никакой "Илиады", указал специалист.
То есть в Славянске украинскому командованию нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
6 мая, 16:24
Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная войнаНа Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
 
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