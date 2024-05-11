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"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу

"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу - 11.05.2024 Украина.ру

"Отряды блуждали в тумане войны": Поликарпов рассказал о героических боях за Славянск и Саур-Могилу

В Славянске украинскому командованию нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов

2024-05-11T06:15

2024-05-11T06:15

2024-05-11T06:15

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Возможно, многие люди не понимают, почему оборона Славянска была героической. Но тогда шли бои и за Саур-Могилу. На эту тему я написал три книги. Сначала украинские войска штурмовали курган. Потом их начальство доложило в Киев, что они его взяли, рассказал эксперт.Когда украинский отряд ушел, туда прибыло подкрепление из украинских ССО. Они походили по пустым окопам, а потом уехали. Потому что сели аккумуляторы и не было связи. Отряды просто "блуждали в тумане войны" и тогда курган заняли ополченцы, отметил Поликарпов.И это притом, что со стороны ополченцев в боях за Саур-Могилу участвовали меньше 100 бойцов. А со стороны Украины – было больше 100 человек. Но что касается Славянска, где в боях с обеих сторон участвовало гораздо больше людей, на Украине нет никакой "Илиады", указал специалист.То есть в Славянске украинскому командованию нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html

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