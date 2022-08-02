https://ukraina.ru/20220802/1037094934.html

Херсонские предприятия ждут заказов из России

Херсонские предприятия ждут заказов из России - 02.08.2022 Украина.ру

Херсонские предприятия ждут заказов из России

Промышленное производство в Херсоне сможет возродиться в полной мере только при условии заказов из России, сообщил 2 августа "Интерфаксу" глава администрации Херсона Александр Кобец.

2022-08-02T11:30

2022-08-02T11:30

2022-08-02T11:30

херсон

производство

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россия

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По словам чиновника, новой администрации города пришлось принять город с практически полностью остановленной промышленностью.Кобец подчеркнул, что первые шаги к возрождению промпроизводства уже есть – поступило инвестиционное предложение для восстановления работы Херсонского судостроительного завода.Чиновник дополнил, что машстабные инвестиции требуются также в морской и речной порты, предприятия машиностроения. По его словам, они смогут получить заказы, только имея партнерские отношения и совместные предприятия с Россией.

https://ukraina.ru/20220722/1036717039.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, производство, экономика, украина, новости, россия