https://ukraina.ru/20220802/1037094934.html
Херсонские предприятия ждут заказов из России
Херсонские предприятия ждут заказов из России - 02.08.2022 Украина.ру
Херсонские предприятия ждут заказов из России
Промышленное производство в Херсоне сможет возродиться в полной мере только при условии заказов из России, сообщил 2 августа "Интерфаксу" глава администрации Херсона Александр Кобец.
2022-08-02T11:30
2022-08-02T11:30
2022-08-02T11:30
херсон
производство
экономика
украина
новости
россия
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По словам чиновника, новой администрации города пришлось принять город с практически полностью остановленной промышленностью.Кобец подчеркнул, что первые шаги к возрождению промпроизводства уже есть – поступило инвестиционное предложение для восстановления работы Херсонского судостроительного завода.Чиновник дополнил, что машстабные инвестиции требуются также в морской и речной порты, предприятия машиностроения. По его словам, они смогут получить заказы, только имея партнерские отношения и совместные предприятия с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, производство, экономика, украина, новости, россия
Херсонские предприятия ждут заказов из России
Промышленное производство в Херсоне сможет возродиться в полной мере только при условии заказов из России, сообщил 2 августа "Интерфаксу" глава администрации Херсона Александр Кобец.
По словам чиновника, новой администрации города пришлось принять город с практически полностью остановленной промышленностью.
Нужны заказы, которых раньше не было. Крупные заводы в нерабочем состоянии... Сейчас у нас большие проблемы с заказами для этих предприятий. Но мы надеемся, что эти заказы после присоединения к Российской Федерации у нас активизируются, мы этот город реанимируем как промышленный центр.
Александр Кобец
Глава администрации Херсона
Кобец подчеркнул, что первые шаги к возрождению промпроизводства уже есть – поступило инвестиционное предложение для восстановления работы Херсонского судостроительного завода.
Чиновник дополнил, что машстабные инвестиции требуются также в морской и речной порты, предприятия машиностроения. По его словам, они смогут получить заказы, только имея партнерские отношения и совместные предприятия с Россией.