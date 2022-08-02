Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР - 02.08.2022 Украина.ру
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Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР
Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР - 02.08.2022 Украина.ру
Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР
"Обязательная эвакуация" - попытка киевских властей сорвать и делигитимизировать референдум на освобождаемых территориях, написал 2 августа в своем Telegram-канале глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
2022-08-02T10:59
2022-08-02T10:59
новости
родион мирошник
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По его словам, режим президента Владимира Зеленского вспомнил о населении территорий, на которых идут боевые действия, только при вероятности, что территории выйдут из сферы его влияния.Мирошник допускает, что киевские власти могут попробовать "эвакуировать" людей с подконтрольной им территории ДНР насильно.Ранее Зеленский заявил, что Киевом было принято решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
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новости, родион мирошник, лнр, днр

Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР

10:59 02.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
"Обязательная эвакуация" - попытка киевских властей сорвать и делигитимизировать референдум на освобождаемых территориях, написал 2 августа в своем Telegram-канале глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
Выезд мирных жителей из зоны военных действий, увы, это естественный процесс, но только сейчас режим Зеленского стремится сделать так, чтобы жители не просто выехали, но и не вернулись. Режим волнуют не сами люди, а то что им будет предоставлена возможность самоопределения, т.е. их участие в референдуме.
Родион Мирошник
Родион Мирошник
Глава представительства ЛНР в РФ
По его словам, режим президента Владимира Зеленского вспомнил о населении территорий, на которых идут боевые действия, только при вероятности, что территории выйдут из сферы его влияния.
Мирошник допускает, что киевские власти могут попробовать "эвакуировать" людей с подконтрольной им территории ДНР насильно.

Ранее Зеленский заявил, что Киевом было принято решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:00
Условия Киева для прекращения огня, серьезные трудности ЕС, «каникулы» для участников операции в ЛНР. Хроника событий на Украине на 16:00 4 июляПодоляк потребовал возместить ущерб Украине для прекращения огня. Боррель заявил о трудностях Евросоюза (ЕС) из-за отказа от российских энергоносителей. Путин предложил дать отдохнуть участникам операции в Луганской Народной Республике (ЛНР)
 
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