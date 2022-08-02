Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР

Выезд мирных жителей из зоны военных действий, увы, это естественный процесс, но только сейчас режим Зеленского стремится сделать так, чтобы жители не просто выехали, но и не вернулись. Режим волнуют не сами люди, а то что им будет предоставлена возможность самоопределения, т.е. их участие в референдуме.

Родион Мирошник Глава представительства ЛНР в РФ Глава представительства ЛНР в РФ