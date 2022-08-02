Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР
"Обязательная эвакуация" - попытка киевских властей сорвать и делигитимизировать референдум на освобождаемых территориях, написал 2 августа в своем Telegram-канале глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник
Выезд мирных жителей из зоны военных действий, увы, это естественный процесс, но только сейчас режим Зеленского стремится сделать так, чтобы жители не просто выехали, но и не вернулись. Режим волнуют не сами люди, а то что им будет предоставлена возможность самоопределения, т.е. их участие в референдуме.
По его словам, режим президента Владимира Зеленского вспомнил о населении территорий, на которых идут боевые действия, только при вероятности, что территории выйдут из сферы его влияния.
Мирошник допускает, что киевские власти могут попробовать "эвакуировать" людей с подконтрольной им территории ДНР насильно.
Ранее Зеленский заявил, что Киевом было принято решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
Ранее Зеленский заявил, что Киевом было принято решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
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