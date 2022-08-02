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Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой

Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой - 02.08.2022 Украина.ру

Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой

К началу августа все водохранилища Крыма накопили около 200 миллионов кубометров воды, об этом 1 августа сообщил Гидрометцентр полуострова

2022-08-02T10:31

2022-08-02T10:31

2022-08-02T10:32

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крым

водохранилище

река

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По данным ведомства, в прошлом году запасы воды В Крыму составили 132,4 миллиона кубометров, а в 2020-м водохранилища Крыма накопили всего около 75 миллионов кубометров, так как полуостров переживал длительную засуху.Таким образом, 200 миллионов кубометров являются рекордными для полуострова."Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров", — говорится в сообщении ведомства.В течении прошедшего месяца осадки в Крыму распределялись равномерно, расходы воды в крупнейших реках, таких как Кача, Черная, Бельбек и Салгир были в пределах нормы или превышали ее.

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новости, крым, водохранилище, река