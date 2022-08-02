Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой - 02.08.2022 Украина.ру
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Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой - 02.08.2022 Украина.ру
Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
К началу августа все водохранилища Крыма накопили около 200 миллионов кубометров воды, об этом 1 августа сообщил Гидрометцентр полуострова
2022-08-02T10:31
2022-08-02T10:32
новости
крым
водохранилище
река
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По данным ведомства, в прошлом году запасы воды В Крыму составили 132,4 миллиона кубометров, а в 2020-м водохранилища Крыма накопили всего около 75 миллионов кубометров, так как полуостров переживал длительную засуху.Таким образом, 200 миллионов кубометров являются рекордными для полуострова."Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров", — говорится в сообщении ведомства.В течении прошедшего месяца осадки в Крыму распределялись равномерно, расходы воды в крупнейших реках, таких как Кача, Черная, Бельбек и Салгир были в пределах нормы или превышали ее.
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новости, крым, водохранилище, река

Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой

10:31 02.08.2022 (обновлено: 10:32 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Наталия Назарук / Перейти в фотобанкВодозабор на реке Бельбек в Крыму
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Наталия Назарук
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К началу августа все водохранилища Крыма накопили около 200 миллионов кубометров воды, об этом 1 августа сообщил Гидрометцентр полуострова
По данным ведомства, в прошлом году запасы воды В Крыму составили 132,4 миллиона кубометров, а в 2020-м водохранилища Крыма накопили всего около 75 миллионов кубометров, так как полуостров переживал длительную засуху.
Таким образом, 200 миллионов кубометров являются рекордными для полуострова.
"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров", — говорится в сообщении ведомства.
В течении прошедшего месяца осадки в Крыму распределялись равномерно, расходы воды в крупнейших реках, таких как Кача, Черная, Бельбек и Салгир были в пределах нормы или превышали ее.
Авдеевка указатель название знак стела
4 июня, 12:17
«Они взорвали дамбу». Военный эксперт о том, когда Россия наконец возьмет АвдеевкуВ Авдеевке и Песках есть продвижение русской армии, но там очень хорошо выстроена оборона. Сломать сопротивление ВСУ удастся только после того, как мы выйдем ему в тыл. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
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