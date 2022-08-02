https://ukraina.ru/20220802/1037093219.html
Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой - 02.08.2022 Украина.ру
Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
К началу августа все водохранилища Крыма накопили около 200 миллионов кубометров воды, об этом 1 августа сообщил Гидрометцентр полуострова
2022-08-02T10:31
2022-08-02T10:31
2022-08-02T10:32
новости
крым
водохранилище
река
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103088/25/1030882554_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_d170a91e5a220db1a702e168651f52bc.jpg
По данным ведомства, в прошлом году запасы воды В Крыму составили 132,4 миллиона кубометров, а в 2020-м водохранилища Крыма накопили всего около 75 миллионов кубометров, так как полуостров переживал длительную засуху.Таким образом, 200 миллионов кубометров являются рекордными для полуострова."Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров", — говорится в сообщении ведомства.В течении прошедшего месяца осадки в Крыму распределялись равномерно, расходы воды в крупнейших реках, таких как Кача, Черная, Бельбек и Салгир были в пределах нормы или превышали ее.
https://ukraina.ru/20220604/1034093245.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103088/25/1030882554_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_ecb32f3d83badc8c8f815b3f871c21b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, водохранилище, река
Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
10:31 02.08.2022 (обновлено: 10:32 02.08.2022)
К началу августа все водохранилища Крыма накопили около 200 миллионов кубометров воды, об этом 1 августа сообщил Гидрометцентр полуострова
По данным ведомства, в прошлом году запасы воды В Крыму составили 132,4 миллиона кубометров, а в 2020-м водохранилища Крыма накопили всего около 75 миллионов кубометров, так как полуостров переживал длительную засуху.
Таким образом, 200 миллионов кубометров являются рекордными для полуострова.
"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров", — говорится в сообщении ведомства.
В течении прошедшего месяца осадки в Крыму распределялись равномерно, расходы воды в крупнейших реках, таких как Кача, Черная, Бельбек и Салгир были в пределах нормы или превышали ее.