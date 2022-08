https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html

Украинские уроки для Сербии и Косово, раскаяние скандального Мельника

Что говорили об Украине в мире 1 августа

2022-08-01T17:26

Подражание украинскому кризису на БалканахНамерение властей Косово с 1 августа запретить въезд лицам с сербскими удостоверениями личности и начать перерегистрацию автомобилей на номера «республики Косово» спровоцировало обострение ситуации на Балканах. В обращении к населению президент Сербии Александр Вучич призвал руководство непризнанной республики к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косове «Сербия победит». Власти Косова временно отменили запрет на сербские документы на 1 месяц после соответствующего заявления США.«Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире, чтобы разыграть карту угрозы со стороны "мини-Путина", а сам Курти примеряет роль Зеленского», — объяснил Вучич.По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, у Запада на Украине не всё пошло так, как они хотели, даже уговаривают украинцев не вести переговоры с Россией, биться до последнего солдата. Теперь же Вашингтон и Лондон решили поджечь ещё один очаг в Европе, стравливая Сербию и Косово.«Вспышка напряжённости произошла неслучайно. Это произошло после визита премьер-министра Альбина Курти и министра иностранных дел Косова в Вашингтон 26 июля. Авторитарный лидер Косова Альбин Курти обсудил с государственным секретарём Блинкеном способ возобновления напряжённости в этом крайне важном регионе Западных Балкан. Желание Косова возобновить напряжённость на границе с Сербией, очевидно, стало результатами этих обсуждений. Регион должен поблагодарить господина Блинкена за ухудшение щекотливой ситуации за 24 часа», — считает французский политический аналитик Никола Маркович.Он отмечает, что большинство албанцев, проживающих в Косове, видят конфликт на Украине как возможность попробовать усилить своё влияние на Балканах.Не остались в стороне от происходящего и украинские политики. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на своей странице в Twitter обвинил Сербию в попытке развязать агрессивную войну и подчеркнул, что в случае её вторжения в Косово украинские военные должны защитить косоваров. На что в комментариях к посту Ричард Гренелл, занимавший при предыдущей администрации Белого дома должности посла США в Германии и спецпредставителя президента США по мирным переговорам Белграда и Приштины, написал: «Вы безумец».Раскаяние Мельника в Европе не оценилиАндрей Мельник, уволенный после череды скандальных заявлений, с должности посла Украины в Германии в интервью британскому изданию The Financial Times попытался оправдаться за свои поступки.«Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично. Я действительно сожалею, что мои слова могли ранить кого-то, это не было моим намерением», — заявил Мельник.Несмотря на раскаяние, Мельник подчеркнул, что гордится своими достижениями в качестве посла, в частности, вопрос о доставке вооружений на Украину всегда находился на первом плане общественных дебатов.Дипломат пожаловался на слишком большое количество немецких политиков, которые хотят возродить особые отношения с РФ и надеются на дальнейшие поставки российского газа, который составляет основу экономического успеха Германии.Он пообещал, что новый глава украинской дипмиссии в ФРГ продолжит оказывать давление на немцев.Читатели The Financial Times восприняли прощальные заявления Мельника с нескрываемым раздражением.«Нелепое интервью, в котором замалчивается, какой Мельник ужасный человек. У него такая мания величия, что он каждую неделю рассказывал, сколько у него прибивалось подписчиков в Twitter», — написал один из пользователей.Другой обратил внимание Мельника, что вовсе не обязательно в каждой речи кого-то оскорблять, и подчеркнул, что цель теперь уже бывшего посла заключалась в подготовке провокаций, не более того.«Это статья слишком мягкая. Мельник не умолял о помощи, а требовал её, как будто был губернатором украинской колонии и собирал дань. Этим он нанёс огромный ущерб немецко-украинским отношениям. Вишенкой на торте стал тот факт, что Мельник оказался поклонником Бандеры — человека, который был причастен к убийству тысяч евреев и поляков и поддерживал нацистов», — заявил следующий комментаторов.«"Умолял помочь?" Нет уж. Очень далеко от правды. Этот последователь Бандеры никогда не умолял. Он только командовал с презрением и даже назначил себя единственным моральным авторитетом в Европе», — поддержал его другой пользователь.Большой резонанс вызвало заявление Мельника в интервью создателю политического YouTube-шоу Jung&Naiv журналисту Тило Юнгу в начале июля о том, что «нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев, это нарратив, который до сих пор продвигают русские, который находит поддержку в Германии, Польше и Израиле». С резкой критикой в адрес украинского дипломата выступили представители всех трёх стран.«Прощайте, господин Мельник. Пусть попутный ветер, подгоняющий вас к возвращению на Украину, никогда не меняет направление. А то, что вас прозвали в Германии "затычкой в каждой бочке" — это ещё слишком вежливо», — написал один из читателей The Financial Times.Решающая битва за ХерсонАмериканская газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ предпримут попытку контрнаступления на имеющий стратегическое значение город Херсон, который российские войска «взяли без особых усилий».«Если попытка Украины вытеснить русских из Херсона потерпит неудачу или даст сбой, это может ослабить поддержку борьбы Киева в некоторых западных столицах. Неудачная кампания может вызвать новые призывы к урегулированию путём переговоров, особенно из тех частей Западной Европы, где поставки российского природного газа сократились», — говорится в статье.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров предположил, что украинские власти отвлекают внимание России на херсонское направление, а сами планируют удар где-то в другом месте, например, в районе Изюма или на запорожском направлении, в направлении на Мелитополь.«У меня в связи с этим возникает вопрос, а нет ли здесь более хитрой игры? Вы 2 месяца уже рассказываете про своё наступление, сами себя загоняя в логическую информационную ловушку. Если наступления не будет, то у вас колоссальная "зрада" (измена. — Ред.), почему вы не пошли в наступление? Вы кричали-кричали, потом не пошли. А если вы пойдёте в наступление, то понесёте огромные потери и не добьётесь результатов, это будет вообще провал. Получается, заявляя о своём наступлении, украинская власть и военное командование отрезают себе пути информационного маневра. Надо идти в наступление, потому что иначе даже и западная целевая аудитория, и своё население, не поймут, как же так: вы же столько говорили, а тут вы отказались», — заявил Прозоров.

