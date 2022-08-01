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Нужны ли США два Китая? Хазин о грязном спасении американской экономики. Видео
Нужны ли США два Китая? Хазин о грязном спасении американской экономики. Видео - 01.08.2022 Украина.ру
Нужны ли США два Китая? Хазин о грязном спасении американской экономики. Видео
Экономист, публицист Михаил Хазин в интервью для Украина.ру рассказал об экономических отношениях США и Китая, а также о роковых ошибках объединённого Запада в... Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T13:25
2022-08-01T13:25
2022-08-01T13:25
видео
сша
михаил хазин
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Экономист, публицист Михаил Хазин в интервью для Украина.ру рассказал об экономических отношениях США и Китая, а также о роковых ошибках объединённого Запада в борьбе против России:00:57 - Си Цзиньпин и Джо Байден провели телефонные переговоры: нужна ли экономике США война в КНР?05:58 - Рецессия: изменит ли экономическую ситуацию в США подмена понятий?09:46 - Готова ли Болгария оплачивать российский газ в рублях?10:55 - Почему многие страны отказываются сотрудничать с Украиной?12:05 - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком: это новый способ вставить палки в колеса? 14:45 - В случае введения запрета на экспорт нефти США, стоит ли ожидать геополитической катастрофы? Президент США Джо Байден созвонился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. В ходе двухчасовых телефонных переговоров лидеры обсудили отношения Вашингтона и Тайбэя в рамках концепции "одного Китая", а также украинский кризис и специальную военную операцию России на Украине. В июле появились сообщения о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань, и это вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Тайвань Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьёзные последствия будут полностью нести США.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, михаил хазин, видео
Экономист, публицист Михаил Хазин в интервью для Украина.ру рассказал об экономических отношениях США и Китая, а также о роковых ошибках объединённого Запада в борьбе против России:
00:57 - Си Цзиньпин и Джо Байден провели телефонные переговоры: нужна ли экономике США война в КНР?
05:58 - Рецессия: изменит ли экономическую ситуацию в США подмена понятий?
09:46 - Готова ли Болгария оплачивать российский газ в рублях?
10:55 - Почему многие страны отказываются сотрудничать с Украиной?
12:05 - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком: это новый способ вставить палки в колеса?
14:45 - В случае введения запрета на экспорт нефти США, стоит ли ожидать геополитической катастрофы?
Президент США Джо Байден созвонился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. В ходе двухчасовых телефонных переговоров лидеры обсудили отношения Вашингтона и Тайбэя в рамках концепции "одного Китая", а также украинский кризис и специальную военную операцию России на Украине. В июле появились сообщения о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань, и это вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Тайвань Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьёзные последствия будут полностью нести США.