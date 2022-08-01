"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал - 01.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220801/1037062303.html
"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал
"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал - 01.08.2022 Украина.ру
"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал
Кампания на Украине показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T09:45
2022-08-01T09:55
новости
сво
герои
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037062744_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1285d3cc78f17121ead612c4b62791bd.jpg.webp
Нужно провести множество сложнейших операций, которые, на первый взгляд, кажутся неважными. От многочисленных систем ПВО и беспилотников до старой доброй артиллерии и пехоты на передовой. И чтобы такая работа шла бесперебойно, все зависит от тыловиков, пояснил эксперт.В качестве примера он привел работу бригады материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении.Так что сейчас самое важное — вопросы контрбатарейной борьбы и вопросы логистики. Это говорят сами офицеры, от командиров высшего звена до командиров роты, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037062744_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53fedccdf78cc8de7544701591a44117.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, герои

"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал

09:45 01.08.2022 (обновлено: 09:55 01.08.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВоеннослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации
Военнослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Читать в
Кампания на Украине показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Нужно провести множество сложнейших операций, которые, на первый взгляд, кажутся неважными. От многочисленных систем ПВО и беспилотников до старой доброй артиллерии и пехоты на передовой. И чтобы такая работа шла бесперебойно, все зависит от тыловиков, пояснил эксперт.
В качестве примера он привел работу бригады материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении.
"Ей командует полковник Николай Пономарев. Его заместитель – подполковник Сергей Марков, кандидат технических наук, а это для армии редкий случай. Именно они и днем, и ночью в любую погоду творят чудеса. И ремонтируют технику, и подвозят боеприпасы, и складируют, и обеспечивают скрытность этих подвозов. У них такой объем работы, что они фактически находятся не в тылу, а на передовой. Солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Есть водитель Эдуард Соболев, который намотал тысячи километров в Сирии и здесь наматывает. Машина из-за обстрелов уже превратилась в решето, а он все возит и возит. Есть сержанты, которые под минометными обстрелами ремонтируют технику. И это не только на харьковском направлении, но и на других участках фронта", - указал Алехин.
Так что сейчас самое важное — вопросы контрбатарейной борьбы и вопросы логистики. Это говорят сами офицеры, от командиров высшего звена до командиров роты, заключил собеседник издания.
 
НовостиСВОгерои
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж
12:02Хроника событий на Украине на 12:00 1 августа: обстрелы, "Азовсталь", благодарность Шойгу
11:20На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"
10:48"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и Косово
10:47Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
10:12"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ
09:57В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений
09:45"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал
09:32"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС
09:15Не беспилотники. Военный эксперт о том, от какой иллюзии z-операция избавила нас всех
09:07Хроника событий на Украине на утро 1 августа: устье Быстрое, зерно, наёмники
09:04В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
08:51Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"
08:36В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского угля
08:18В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS"
08:07Алжир попросился в БРИКС
08:00Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
07:51American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира
07:49"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань
07:40Обещание контрнаступления, рост цен и антибиотики по смартфону. Что ждет Украину в августе
Лента новостейМолния