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"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал

"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал - 01.08.2022 Украина.ру

"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал

Кампания на Украине показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T09:45

2022-08-01T09:45

2022-08-01T09:55

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Нужно провести множество сложнейших операций, которые, на первый взгляд, кажутся неважными. От многочисленных систем ПВО и беспилотников до старой доброй артиллерии и пехоты на передовой. И чтобы такая работа шла бесперебойно, все зависит от тыловиков, пояснил эксперт.В качестве примера он привел работу бригады материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении.Так что сейчас самое важное — вопросы контрбатарейной борьбы и вопросы логистики. Это говорят сами офицеры, от командиров высшего звена до командиров роты, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, герои