"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал
09:45 01.08.2022 (обновлено: 09:55 01.08.2022)
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВоеннослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации
Кампания на Украине показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Нужно провести множество сложнейших операций, которые, на первый взгляд, кажутся неважными. От многочисленных систем ПВО и беспилотников до старой доброй артиллерии и пехоты на передовой. И чтобы такая работа шла бесперебойно, все зависит от тыловиков, пояснил эксперт.
В качестве примера он привел работу бригады материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении.
"Ей командует полковник Николай Пономарев. Его заместитель – подполковник Сергей Марков, кандидат технических наук, а это для армии редкий случай. Именно они и днем, и ночью в любую погоду творят чудеса. И ремонтируют технику, и подвозят боеприпасы, и складируют, и обеспечивают скрытность этих подвозов. У них такой объем работы, что они фактически находятся не в тылу, а на передовой. Солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Есть водитель Эдуард Соболев, который намотал тысячи километров в Сирии и здесь наматывает. Машина из-за обстрелов уже превратилась в решето, а он все возит и возит. Есть сержанты, которые под минометными обстрелами ремонтируют технику. И это не только на харьковском направлении, но и на других участках фронта", - указал Алехин.
Так что сейчас самое важное — вопросы контрбатарейной борьбы и вопросы логистики. Это говорят сами офицеры, от командиров высшего звена до командиров роты, заключил собеседник издания.