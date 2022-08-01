"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран - 01.08.2022 Украина.ру
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"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран
"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран - 01.08.2022 Украина.ру
"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран
В Европе за последние десятилетия воспитан проамериканский политический класс, который способен только следовать в кильватере международной политики Вашингтона, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T04:31
2022-08-01T04:31
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По его словам, эти люди получили «американское или, как минимум, американизированное образование» и не знают другой альтернативы. Именно они привели Европу к потере субъектности, полагает он.Также Дудаков отметил, что многие европейские страны финансово и экономически зависят от США.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
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новости, сша, европа, политика, образование

"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран

04:31 01.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Европе за последние десятилетия воспитан проамериканский политический класс, который способен только следовать в кильватере международной политики Вашингтона, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью изданию Украина.ру
Мы же видим, в какую серость выродился политический класс Европы. Это серые аппаратчики, технократы, тех, кого на английском называют empty suits – такие пустые пиджаки.
Малек Дудаков
политолог-американист
По его словам, эти люди получили «американское или, как минимум, американизированное образование» и не знают другой альтернативы. Именно они привели Европу к потере субъектности, полагает он.
Также Дудаков отметил, что многие европейские страны финансово и экономически зависят от США.
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
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