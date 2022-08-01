https://ukraina.ru/20220801/1037054481.html
"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран
"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран - 01.08.2022 Украина.ру
"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран
В Европе за последние десятилетия воспитан проамериканский политический класс, который способен только следовать в кильватере международной политики Вашингтона, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T04:31
2022-08-01T04:31
2022-08-01T04:31
новости
сша
европа
политика
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/78/1033637886_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_423b51eec7f65c09c3f1e24ef0a0635b.jpg
По его словам, эти люди получили «американское или, как минимум, американизированное образование» и не знают другой альтернативы. Именно они привели Европу к потере субъектности, полагает он.Также Дудаков отметил, что многие европейские страны финансово и экономически зависят от США.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/78/1033637886_287:0:2767:1860_1920x0_80_0_0_fafde39c60f9af130798f1779cbd0c36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, политика, образование
"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран
В Европе за последние десятилетия воспитан проамериканский политический класс, который способен только следовать в кильватере международной политики Вашингтона, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью изданию Украина.ру