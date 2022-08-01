https://ukraina.ru/20220801/1037054481.html

"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран

"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран - 01.08.2022 Украина.ру

"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран

В Европе за последние десятилетия воспитан проамериканский политический класс, который способен только следовать в кильватере международной политики Вашингтона, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T04:31

2022-08-01T04:31

2022-08-01T04:31

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По его словам, эти люди получили «американское или, как минимум, американизированное образование» и не знают другой альтернативы. Именно они привели Европу к потере субъектности, полагает он.Также Дудаков отметил, что многие европейские страны финансово и экономически зависят от США.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, политика, образование