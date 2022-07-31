Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США - 31.07.2022 Украина.ру
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Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США - 31.07.2022 Украина.ру
Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
Украина.ру, 31.07.2022
2022-07-31T10:40
2022-07-31T10:45
китай
сша
украина
тайвань
джо байден
си цзиньпин
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Вечером 28 июля состоялся предварительно оговоренный телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Как было заявлено в китайских и мировых СМИ, главы двух государств провели откровенный диалог и обменялись мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.Судя по той сухости, с которой китайские СМИ освещали двухчасовую телефонную беседу руководителя КНР с президентом США, можно с уверенностью говорить о тупиковой ситуации в развитии китайско-американского диалога.Согласно сообщениям, во время беседы Си отметил напряжённое состояние мировой обстановки. По мнению председателя КНР, перед Китаем и США лежит ответственность за поддержание мира во всем мире и содействие развитию и процветанию всех стран. Также Си Цзиньпин высказал мнение по острым вопросам китайско-американского экономического сотрудничества и в очередной раз указал на принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу. В свою очередь Байден признал, что мировое сообщество переживает критический момент и заверил главу КНР в том, что политика Соединённых Штатов в отношении "одного Китая" не изменилась и не изменится: Соединенные Штаты не поддерживают "независимость" Тайваня. Китайские новостные каналы также сообщили о том, что на встрече обсуждалась ситуация на Украине и председатель КНР подтвердил неизменность позиции КНР по данному вопросу. О реакции Байдена на заявление Си не сообщалось, из чего также можно заключить, что в этом вопросе стороны не нашли точек соприкосновения. Официально было объявлено, что главной темой телефонного разговора были китайско-американские торгово-экономические отношения. Затянувшаяся торговая война отрицательно сказывается на состоянии двух крупнейших мировых экономик: Китай заинтересован в скорейшем разрешении вопроса по санкционным таможенным тарифам, увеличение экспорта в США позволило бы оживить состояние китайской экономики, пострадавшей как от введённых ещё администрацией Трампа санкций, так и от последствий пандемии. Недавно опубликованные китайскими статистами данные говорят за себя: уровень безработицы в городах составляет 5,5%, в том числе среди молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет число незанятых перевалило за рекордную с января 2018 года отметку и на июнь этого года составило 19,3%. Нет сомнений и в том, что отмена драконовских пошлин на китайский импорт также могла бы положительно сказаться на американской экономике и понизить уровень инфляции, захлестнувшей США. Но, судя по постоянным заявлениям Вашингтона об угрозах всему демократическому Западу со стороны Китая, вряд ли можно говорить о том, что администрация Байдена именно теперь изменит санкционную политику и инициирует послабления для китайских импортёров. Даже в ущерб себе США заинтересованы в сдерживании развития китайской экономики. В этом, пожалуй, и заключается причина скупого освещения китайскими СМИ итогов встречи: Байден не пошёл на снижение таможенных тарифов, продолжение диалога невозможно, говорить не о чем. То, что китайское руководство не пошло на изменение позиции по Украине, вряд ли можно назвать зеркальным ответом на позицию Байдена по таможенным послаблениям. Налицо обострение неизбежного цивилизационного и идеологического противостояния, о котором пока ещё открыто не заявляется. Но наблюдая за развитием конфронтации между КНР и США, уже можно говорить о начале упадка морской евроатлантической цивилизации и подъёме сухопутной альтернативы более чем пятисотлетнему евроцентричному господству. Подобно тому, как на территории Украины происходит цивилизационное столкновение России и коллективного Запада, китайско-американские разногласия также выходят за рамки чисто экономических отношений. События 24 февраля этого года показали, что ради сохранения господства одних или существования других, противоборствующие стороны могут идти на определённые экономические издержки. История развития человечества подтверждает тот факт, что цивилизационные противостояния заканчиваются поражением одних цивилизаций и восхождением на исторический Олимп других. История СССР и постсоветского периода показала невозможность мирного сосуществования с коллективным Западом. Победив в холодной войне, США вступили в единоличное правление миром. Но ошибочная политика коллективного Запада в отношении бывших советских республик не только породила столкновение русской и западной цивилизаций на Украине, но и придала уверенности Китаю в необходимости проведения жёсткой политики в отношении западного блока. Развитие современной китайской государственности и цивилизации подразумевает выход на позиции, последние семьдесят лет безоговорочно занимаемые коллективным Западом во главе с США. Это хорошо понимают в американском политическом руководстве, и поэтому неважно, каким образом и о чём будут вести переговоры руководители двух стран: наступило время, когда на авансцену истории выходит не только экономическое противостояние двух крупнейших экономик. Нынешнее состояние отношений между США и КНР указывает на наличие цивилизационных противоречий между двумя системами. Телефонный разговор между Си Цзиньпином и Байденом косвенно подтвердил то, что Китай заинтересован в успешном завершении Специальной военной операции (СВО) на Украине: мирная и стабильная Россия – залог поступательного развития Китая, чего, как показывают последние события, не желает коллективный Запад.
https://ukraina.ru/20210701/1031757401.html
https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, сша, украина, тайвань, джо байден, си цзиньпин

Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США

10:40 31.07.2022 (обновлено: 10:45 31.07.2022)
 
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Азат Рахманов
корреспондент
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Вечером 28 июля состоялся предварительно оговоренный телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Как было заявлено в китайских и мировых СМИ, главы двух государств провели откровенный диалог и обменялись мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.
Судя по той сухости, с которой китайские СМИ освещали двухчасовую телефонную беседу руководителя КНР с президентом США, можно с уверенностью говорить о тупиковой ситуации в развитии китайско-американского диалога.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля 2021, 13:57
Китайский фактор в украинской политике. Как Пекин стал врагом Киева и что из этого получитсяВласти Украины неизменно подчёркивают, как для них важно стать полноправным членом Евросоюза и НАТО, однако на деле установили крепкие экономические отношения с Китаем. Причём настолько крепкие, что за срыв сделки по покупке завода «Мотор Сич» Пекин может нанести Киеву очень болезненный удар
Согласно сообщениям, во время беседы Си отметил напряжённое состояние мировой обстановки. По мнению председателя КНР, перед Китаем и США лежит ответственность за поддержание мира во всем мире и содействие развитию и процветанию всех стран.
Также Си Цзиньпин высказал мнение по острым вопросам китайско-американского экономического сотрудничества и в очередной раз указал на принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу. В свою очередь Байден признал, что мировое сообщество переживает критический момент и заверил главу КНР в том, что политика Соединённых Штатов в отношении "одного Китая" не изменилась и не изменится: Соединенные Штаты не поддерживают "независимость" Тайваня.
Китайские новостные каналы также сообщили о том, что на встрече обсуждалась ситуация на Украине и председатель КНР подтвердил неизменность позиции КНР по данному вопросу.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:45
Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной
О реакции Байдена на заявление Си не сообщалось, из чего также можно заключить, что в этом вопросе стороны не нашли точек соприкосновения.
Официально было объявлено, что главной темой телефонного разговора были китайско-американские торгово-экономические отношения. Затянувшаяся торговая война отрицательно сказывается на состоянии двух крупнейших мировых экономик: Китай заинтересован в скорейшем разрешении вопроса по санкционным таможенным тарифам, увеличение экспорта в США позволило бы оживить состояние китайской экономики, пострадавшей как от введённых ещё администрацией Трампа санкций, так и от последствий пандемии.
Недавно опубликованные китайскими статистами данные говорят за себя: уровень безработицы в городах составляет 5,5%, в том числе среди молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет число незанятых перевалило за рекордную с января 2018 года отметку и на июнь этого года составило 19,3%. Нет сомнений и в том, что отмена драконовских пошлин на китайский импорт также могла бы положительно сказаться на американской экономике и понизить уровень инфляции, захлестнувшей США.
Но, судя по постоянным заявлениям Вашингтона об угрозах всему демократическому Западу со стороны Китая, вряд ли можно говорить о том, что администрация Байдена именно теперь изменит санкционную политику и инициирует послабления для китайских импортёров. Даже в ущерб себе США заинтересованы в сдерживании развития китайской экономики. В этом, пожалуй, и заключается причина скупого освещения китайскими СМИ итогов встречи: Байден не пошёл на снижение таможенных тарифов, продолжение диалога невозможно, говорить не о чем.
То, что китайское руководство не пошло на изменение позиции по Украине, вряд ли можно назвать зеркальным ответом на позицию Байдена по таможенным послаблениям. Налицо обострение неизбежного цивилизационного и идеологического противостояния, о котором пока ещё открыто не заявляется. Но наблюдая за развитием конфронтации между КНР и США, уже можно говорить о начале упадка морской евроатлантической цивилизации и подъёме сухопутной альтернативы более чем пятисотлетнему евроцентричному господству.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:31
Экономическая война США на два фронта вынуждает стать партнерами Китай и РоссиюЗаявления руководства США о вероятном пересмотре санкционной политики в отношении китайского импорта не способны решить имеющиеся внутренние и внешние проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена. Проигрывая в торговой войне, под давлением растущей инфляции, Байден лишь пытается избежать обвинений в «мягкости по отношению к Китаю»
Подобно тому, как на территории Украины происходит цивилизационное столкновение России и коллективного Запада, китайско-американские разногласия также выходят за рамки чисто экономических отношений. События 24 февраля этого года показали, что ради сохранения господства одних или существования других, противоборствующие стороны могут идти на определённые экономические издержки. История развития человечества подтверждает тот факт, что цивилизационные противостояния заканчиваются поражением одних цивилизаций и восхождением на исторический Олимп других.
История СССР и постсоветского периода показала невозможность мирного сосуществования с коллективным Западом. Победив в холодной войне, США вступили в единоличное правление миром. Но ошибочная политика коллективного Запада в отношении бывших советских республик не только породила столкновение русской и западной цивилизаций на Украине, но и придала уверенности Китаю в необходимости проведения жёсткой политики в отношении западного блока. Развитие современной китайской государственности и цивилизации подразумевает выход на позиции, последние семьдесят лет безоговорочно занимаемые коллективным Западом во главе с США.
Это хорошо понимают в американском политическом руководстве, и поэтому неважно, каким образом и о чём будут вести переговоры руководители двух стран: наступило время, когда на авансцену истории выходит не только экономическое противостояние двух крупнейших экономик.
Нынешнее состояние отношений между США и КНР указывает на наличие цивилизационных противоречий между двумя системами. Телефонный разговор между Си Цзиньпином и Байденом косвенно подтвердил то, что Китай заинтересован в успешном завершении Специальной военной операции (СВО) на Украине: мирная и стабильная Россия – залог поступательного развития Китая, чего, как показывают последние события, не желает коллективный Запад.
 
КитайСШАУкраинаТайваньДжо БайденСи Цзиньпин
 
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10:40Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
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10:18Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
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