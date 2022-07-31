https://ukraina.ru/20220731/1037045631.html

Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации

Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации - 31.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации

Союзные силы давят ВСУ со всех сторон, на этом участке больше, на том меньше, но где будет нанесен главный удар, вам не скажет никто, считает отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин.

2022-07-31T09:00

2022-07-31T09:00

2022-07-31T09:00

спецоперация

сво

всу

россия

украина

харьков

херсон

артемовск

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Главное - минимизировать потери, поэтому идут артиллерийские дуэли и огневой вал - говорит эксперт. Именно такая тактика, по утверждениям самих военных, на данный момент самая эффективная судя по тому, как проходят боевые действия в агломерации Артемовск — Соледар — Славянск — Краматорск.На первый план в этой специальной военной операции вышли два ключевых фактора, активная контрбатарейная борьба или артиллерийские дуэли, используются беспилотники, также важна серьезная нагрузка на тыл воюющей армии - считает полковник.По его оценкам, успех достигается именно за счет плотного взаимодействия артиллерии, мотострелков и танкистов, а также за счет скрытности, смены огневых позиций и точности первого удара.

https://ukraina.ru/20220720/1036689805.html

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2022

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сво, всу, россия, украина, харьков, херсон, артемовск