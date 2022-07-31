Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации
Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации - 31.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации
Союзные силы давят ВСУ со всех сторон, на этом участке больше, на том меньше, но где будет нанесен главный удар, вам не скажет никто, считает отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин.
2022-07-31T09:00
2022-07-31T09:00
спецоперация
сво
всу
россия
украина
харьков
херсон
артемовск
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Главное - минимизировать потери, поэтому идут артиллерийские дуэли и огневой вал - говорит эксперт. Именно такая тактика, по утверждениям самих военных, на данный момент самая эффективная судя по тому, как проходят боевые действия в агломерации Артемовск — Соледар — Славянск — Краматорск.На первый план в этой специальной военной операции вышли два ключевых фактора, активная контрбатарейная борьба или артиллерийские дуэли, используются беспилотники, также важна серьезная нагрузка на тыл воюющей армии - считает полковник.По его оценкам, успех достигается именно за счет плотного взаимодействия артиллерии, мотострелков и танкистов, а также за счет скрытности, смены огневых позиций и точности первого удара.
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сво, всу, россия, украина, харьков, херсон, артемовск

Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации

09:00 31.07.2022
 
© скриншот видео "ГТРК Белгород"Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
© скриншот видео "ГТРК Белгород"
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Союзные силы давят ВСУ со всех сторон, на этом участке больше, на том меньше, но где будет нанесен главный удар, вам не скажет никто, считает отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин.
Главное - минимизировать потери, поэтому идут артиллерийские дуэли и огневой вал - говорит эксперт.
Никто не отменял главную задачу — минимизировать потери, поэтому идут артиллерийские дуэли и огневой вал - говорит Сначала поражается опорные и командные пункты, инженерные и фортификационные сооружения противника, места сосредоточения и склады. А только потом выдвигается матушка-пехота и спецназ. Медленно, но уверенно.
Именно такая тактика, по утверждениям самих военных, на данный момент самая эффективная судя по тому, как проходят боевые действия в агломерации Артемовск — Соледар — Славянск — Краматорск.
На первый план в этой специальной военной операции вышли два ключевых фактора, активная контрбатарейная борьба или артиллерийские дуэли, используются беспилотники, также важна серьезная нагрузка на тыл воюющей армии - считает полковник.
По его оценкам, успех достигается именно за счет плотного взаимодействия артиллерии, мотострелков и танкистов, а также за счет скрытности, смены огневых позиций и точности первого удара.
Геннадий Алехин интервью
20 июля, 15:27
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бьют по мосту в Херсоне, но они готовы бежать из Харькова
 
СпецоперацияСВОВСУРоссияУкраинаХарьковХерсонАртемовск
 
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