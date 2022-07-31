Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем - 31.07.2022 Украина.ру
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Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем
Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем - 31.07.2022 Украина.ру
Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем
Германия и США прямо говорят, что не будут считать справедливым мирный договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы война продолжалась, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-31T08:45
2022-07-31T08:45
спецоперация
украина
россия
сво
концлагерь
китай
сша
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Кнутов считает, что нам нужна только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями европейских государств, что Украина будет нейтральным государством, отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ.Но руководства Германии и США прямо сказали, что не будут считать справедливым договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы война продолжалась - отметил военный эксперт.Если мы решим задачи по денацификации и демилитаризации, это одно, а если мы бросим это дело на полпути, может встать вопрос о распаде России и ее исчезновении с политической карты - подчеркнул Юрий Кнутов.
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украина, россия, сво, концлагерь, китай, сша

Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем

08:45 31.07.2022
 
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Майданек
Концентрационный лагерь Майданек - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Германия и США прямо говорят, что не будут считать справедливым мирный договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы война продолжалась, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов считает, что нам нужна только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями европейских государств, что Украина будет нейтральным государством, отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ.
Но руководства Германии и США прямо сказали, что не будут считать справедливым договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы война продолжалась - отметил военный эксперт.

Они рассчитывают, что из-за затянувшегося конфликта и санкционного давления у нас начнутся экономические проблемы, это приведет к политическому взрыву и приходу к власти проамериканского правительства. Затем они заберут у нас ядерное оружие, которое можно будет использовать для давления на Китай, а Россия превратится в нечто среднее между колонией XIX века и концлагерем, придуманным Гитлером.

Если мы решим задачи по денацификации и демилитаризации, это одно, а если мы бросим это дело на полпути, может встать вопрос о распаде России и ее исчезновении с политической карты - подчеркнул Юрий Кнутов.
 
СпецоперацияУкраинаРоссияСВОконцлагерьКитайСША
 
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