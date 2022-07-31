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Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем

Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем - 31.07.2022 Украина.ру

Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем

Германия и США прямо говорят, что не будут считать справедливым мирный договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы война продолжалась, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-07-31T08:45

2022-07-31T08:45

2022-07-31T08:45

спецоперация

украина

россия

сво

концлагерь

китай

сша

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Кнутов считает, что нам нужна только смена киевского режима и подписание договора с гарантиями европейских государств, что Украина будет нейтральным государством, отказывается от ядерного оружия, вступления в НАТО и от всех территорий, которые войдут в состав Новороссии или состав РФ.Но руководства Германии и США прямо сказали, что не будут считать справедливым договор, который будет отвечать интересам России, и будут делать все, чтобы война продолжалась - отметил военный эксперт.Если мы решим задачи по денацификации и демилитаризации, это одно, а если мы бросим это дело на полпути, может встать вопрос о распаде России и ее исчезновении с политической карты - подчеркнул Юрий Кнутов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, концлагерь, китай, сша