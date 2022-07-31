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Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины

Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины - 31.07.2022 Украина.ру

Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины

На прошлой неделе было сообщение об уничтожении группы диверсантов в районе Херсона, попыток диверсий украинцы не оставляют, рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:00

сбу

украина

россия

диверсанты

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По словам экс-сотрудника СБУ Диверсанты пытались на плавсредствах в Очаковском лимане выйти на подконтрольную нам территорию, их заметили и уничтожили. Там речь шла о серьезной подготовке: привлечение высококлассных оперативных работников, бойцов спецназа "Альфа", психологический отбор, иностранные инструкторы, подготовка конспиративных квартир, тайников с оружием и внедрение во вновь формирующиеся органы власти, добавил Прозоров.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, украина, россия, диверсанты