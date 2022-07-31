Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины - 31.07.2022 Украина.ру
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Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины
Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины - 31.07.2022 Украина.ру
Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины
На прошлой неделе было сообщение об уничтожении группы диверсантов в районе Херсона, попыток диверсий украинцы не оставляют, рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
2022-07-31T08:00
2022-07-31T08:00
сбу
украина
россия
диверсанты
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По словам экс-сотрудника СБУ Диверсанты пытались на плавсредствах в Очаковском лимане выйти на подконтрольную нам территорию, их заметили и уничтожили. Там речь шла о серьезной подготовке: привлечение высококлассных оперативных работников, бойцов спецназа "Альфа", психологический отбор, иностранные инструкторы, подготовка конспиративных квартир, тайников с оружием и внедрение во вновь формирующиеся органы власти, добавил Прозоров.
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сбу, украина, россия, диверсанты

Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины

08:00 31.07.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
© ФСБ РФ
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На прошлой неделе было сообщение об уничтожении группы диверсантов в районе Херсона, попыток диверсий украинцы не оставляют, рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
По словам экс-сотрудника СБУ Диверсанты пытались на плавсредствах в Очаковском лимане выйти на подконтрольную нам территорию, их заметили и уничтожили.
Я буквально вчера опубликовал ряд документов, датированных 2015 годом. Речь идет о том, как Cлужба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай, если, как там было написано, они подвергнутся оккупации Российской Федерации.
Там речь шла о серьезной подготовке: привлечение высококлассных оперативных работников, бойцов спецназа "Альфа", психологический отбор, иностранные инструкторы, подготовка конспиративных квартир, тайников с оружием и внедрение во вновь формирующиеся органы власти, добавил Прозоров.
 
СБУУкраинаРоссиядиверсанты
 
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