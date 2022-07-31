"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду
Молдавских избирателей не удовлетворяют действия президента Молдавии, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.
А вообще, действия Санду, честно говоря, не сильно удовлетворяют молдавских избирателей, которые в свое время на зло [бывшему президенту Молдавии Игорю – ред.] Додону проголосовали за нее. Просто потому, что Додон тоже им надоел в свое время.
По его мнению, Санду не справляется ни как президент, ни как лидер партии парламентского большинства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
27 августа 2021, 18:00Союзник против Зеленского: Санду хочет не бороться с Россией, а дружитьЗа неполный год президентства Майя Санду многое сделала для восстановления отношений между Кишинёвом и Киевом, для продвижения обеих стран к членству в ЕС, но вместе с тем она просит Россию о незамедлительном диалоге и готова встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а это явно не то, чего от молдавской коллеги ждёт Владимир Зеленский