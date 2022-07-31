"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду

Союзник против Зеленского: Санду хочет не бороться с Россией, а дружить За неполный год президентства Майя Санду многое сделала для восстановления отношений между Кишинёвом и Киевом, для продвижения обеих стран к членству в ЕС, но вместе с тем она просит Россию о незамедлительном диалоге и готова встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а это явно не то, чего от молдавской коллеги ждёт Владимир Зеленский