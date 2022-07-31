"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду - 31.07.2022 Украина.ру
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"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду
"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду - 31.07.2022 Украина.ру
"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду
Молдавских избирателей не удовлетворяют действия президента Молдавии, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
2022-07-31T04:45
2022-07-31T04:45
санду
молдавия
новости
румыния
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Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.По его мнению, Санду не справляется ни как президент, ни как лидер партии парламентского большинства.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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санду, молдавия, новости, румыния

"Проголосовали на зло": Мартынов рассказал, как молдаване относятся к Санду

04:45 31.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБрифинг М. Санду в Кишиневе
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Молдавских избирателей не удовлетворяют действия президента Молдавии, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии.

А вообще, действия Санду, честно говоря, не сильно удовлетворяют молдавских избирателей, которые в свое время на зло [бывшему президенту Молдавии Игорю – ред.] Додону проголосовали за нее. Просто потому, что Додон тоже им надоел в свое время.

Алексей Мартынов интервью
Алексей Мартынов
Политолог
По его мнению, Санду не справляется ни как президент, ни как лидер партии парламентского большинства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский Санду
27 августа 2021, 18:00
Союзник против Зеленского: Санду хочет не бороться с Россией, а дружитьЗа неполный год президентства Майя Санду многое сделала для восстановления отношений между Кишинёвом и Киевом, для продвижения обеих стран к членству в ЕС, но вместе с тем она просит Россию о незамедлительном диалоге и готова встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а это явно не то, чего от молдавской коллеги ждёт Владимир Зеленский
 
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