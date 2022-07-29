Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения - 29.07.2022 Украина.ру
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Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения - 29.07.2022 Украина.ру
Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
Есть свидетели рыданий Санду после встречи со сторонниками, и это на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии, рассказал политолог Алексей... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T17:11
2022-07-29T17:11
санду
майя санду
интервью
россия
игорь додон
владимир плахотнюк
алексей мартынов
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Есть свидетели рыданий Санду после встречи со сторонниками, и это на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии, рассказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.— Алексей Анатольевич, президент Молдавии Майя Санду сегодня заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии. Для чего сделано это заявление?— А куда же ей еще обращаться, она же гражданка Румынии, так же как ее депутаты, парламент, министры, судьи Конституционного суда. Он же все с румынским паспортом живут. Другой вопрос, что никто не собирается на них нападать, насколько я понимаю.Это напоминает старый скабрёзный анекдот: "Если вы посмеете ко мне приставать… — Я не собираюсь к вам приставать… – Собираетесь-собираетесь!". Это из этой серии.А вообще, действия Санду, честно говоря, не сильно удовлетворяют молдавских избирателей, которые в свое время на зло Додону проголосовали за нее. Просто потому, что Додон тоже им надоел в свое время. И своей аффилированностью с Плахотнюком, против которого они все дружили, и своим лицемерием, и из-за двойственной позиции, желания усидеть на двух стульях. И недостаточно реализующим возможности сотрудничества с Россией.Соответственно, проголосовали за истеричку, а теперь не знают, что с этим делать. Она реально бьется в истерике. Как пишут телеграмм-каналы, она недавно ездила в родное село, встречалась с избирателями, со сторонниками. И после этой встречи, после того, как ей всю правду в глаза сказали родные люди, она потом на трассе остановила машину и полчаса рыдала, выйдя на улицу. Это многие видели.— Майя Санду?— Да. Это когнитивный диссонанс, политическая шизофрения. Когда, с одной стороны, эта вся химера западная её учителей, всех этих соросовских курсов, прочих "друзей-хоганов" американских и так далее. И все этапы ее карьеры и образования.А с другой стороны, родные люди, которые живут вот в этой жуткой реальности, нищета, инфляция за 70%, и беспросветное всё. И единственный способ - не ссорится с русскими и постараться как-то на этом поиграть. А тут же у нее наступает читайте выше – про Сороса, Всемирный банк и так далее.То есть у человека рвет голову, она сходит с ума, объективно. И что с этим делать, никто не знает. Ее возможные оппоненты себя дискредитировали давно, типа того же Додона, более-менее серьёзные. А других нет. Единственное, что сейчас все чаще говорят, что надо обратно призвать в страну Владимира Плахотнюка. Он хоть и г***к, но при нем хотя бы всего этого не было, была какая-то жизнь, были какие-то перспективы.И все эти истерики Санду происходят на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии. Она просто сажает оппонентов, заводит уголовные дела, и делает это с гораздо большим цинизмом и безэмоциональной беспристрастностью, чем это было во времена того же Плахотнюка.Экс-президент Додон сидит под домашним арестом. Один из лидеров оппозиционной партии "ШОР" сидит в тюрьме просто самой настоящей. В клетке. Полно дел на других оппонентов.Ну то есть, вот такое там всё. Конечно, не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду. Но с другой стороны, её не жалко, это её дело - она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, я не знаю. Понятно, что никто не собирается нападать.— А что касается ситуации внутри страны: Санду плохо справляется со своими обязанностями?— Она вообще не справляется. Ни как президент, ни как лидер партии парламентского большинства. Ни как, по сути, глава правительства. Ну, там ее подружка назначена руководить. У них не получается. Тут критерий – жизнь людей, а люди ей прямо говорят, мол, нас это не устраивает, уходите.
https://ukraina.ru/20220724/1036793672.html
https://ukraina.ru/20220701/1034265693.html
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санду, майя санду, интервью, россия, игорь додон, владимир плахотнюк, алексей мартынов

Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения

17:11 29.07.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлексей Мартынов интервью
Алексей Мартынов интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Александр Светлов
Все материалы
Есть свидетели рыданий Санду после встречи со сторонниками, и это на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии, рассказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.
— Алексей Анатольевич, президент Молдавии Майя Санду сегодня заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии. Для чего сделано это заявление?
— А куда же ей еще обращаться, она же гражданка Румынии, так же как ее депутаты, парламент, министры, судьи Конституционного суда. Он же все с румынским паспортом живут. Другой вопрос, что никто не собирается на них нападать, насколько я понимаю.
Это напоминает старый скабрёзный анекдот: "Если вы посмеете ко мне приставать… — Я не собираюсь к вам приставать… – Собираетесь-собираетесь!". Это из этой серии.
А вообще, действия Санду, честно говоря, не сильно удовлетворяют молдавских избирателей, которые в свое время на зло Додону проголосовали за нее. Просто потому, что Додон тоже им надоел в свое время. И своей аффилированностью с Плахотнюком, против которого они все дружили, и своим лицемерием, и из-за двойственной позиции, желания усидеть на двух стульях. И недостаточно реализующим возможности сотрудничества с Россией.
Соответственно, проголосовали за истеричку, а теперь не знают, что с этим делать. Она реально бьется в истерике.
Пресс-конференция по итогам работы миссии международных наблюдателей на выборах gрезидента РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 07:45
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Как пишут телеграмм-каналы, она недавно ездила в родное село, встречалась с избирателями, со сторонниками. И после этой встречи, после того, как ей всю правду в глаза сказали родные люди, она потом на трассе остановила машину и полчаса рыдала, выйдя на улицу. Это многие видели.
— Майя Санду?
— Да. Это когнитивный диссонанс, политическая шизофрения. Когда, с одной стороны, эта вся химера западная её учителей, всех этих соросовских курсов, прочих "друзей-хоганов" американских и так далее. И все этапы ее карьеры и образования.
А с другой стороны, родные люди, которые живут вот в этой жуткой реальности, нищета, инфляция за 70%, и беспросветное всё. И единственный способ - не ссорится с русскими и постараться как-то на этом поиграть. А тут же у нее наступает читайте выше – про Сороса, Всемирный банк и так далее.
То есть у человека рвет голову, она сходит с ума, объективно. И что с этим делать, никто не знает. Ее возможные оппоненты себя дискредитировали давно, типа того же Додона, более-менее серьёзные. А других нет.
Единственное, что сейчас все чаще говорят, что надо обратно призвать в страну Владимира Плахотнюка. Он хоть и г***к, но при нем хотя бы всего этого не было, была какая-то жизнь, были какие-то перспективы.
И все эти истерики Санду происходят на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии. Она просто сажает оппонентов, заводит уголовные дела, и делает это с гораздо большим цинизмом и безэмоциональной беспристрастностью, чем это было во времена того же Плахотнюка.
Зеленский Санду
1 июля, 05:15
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Экс-президент Додон сидит под домашним арестом. Один из лидеров оппозиционной партии "ШОР" сидит в тюрьме просто самой настоящей. В клетке. Полно дел на других оппонентов.
Ну то есть, вот такое там всё. Конечно, не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду. Но с другой стороны, её не жалко, это её дело - она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, я не знаю. Понятно, что никто не собирается нападать.
— А что касается ситуации внутри страны: Санду плохо справляется со своими обязанностями?
— Она вообще не справляется. Ни как президент, ни как лидер партии парламентского большинства. Ни как, по сути, глава правительства. Ну, там ее подружка назначена руководить. У них не получается. Тут критерий – жизнь людей, а люди ей прямо говорят, мол, нас это не устраивает, уходите.
 
СандуМайя СандуИнтервьюРоссияИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкАлексей Мартынов
 
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