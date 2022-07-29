Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
Есть свидетели рыданий Санду после встречи со сторонниками, и это на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии, рассказал политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру.
— Алексей Анатольевич, президент Молдавии Майя Санду сегодня заявила, что в случае военной агрессии со стороны России она будет обращаться за помощью к Румынии. Для чего сделано это заявление?
— А куда же ей еще обращаться, она же гражданка Румынии, так же как ее депутаты, парламент, министры, судьи Конституционного суда. Он же все с румынским паспортом живут. Другой вопрос, что никто не собирается на них нападать, насколько я понимаю.
Это напоминает старый скабрёзный анекдот: "Если вы посмеете ко мне приставать… — Я не собираюсь к вам приставать… – Собираетесь-собираетесь!". Это из этой серии.
А вообще, действия Санду, честно говоря, не сильно удовлетворяют молдавских избирателей, которые в свое время на зло Додону проголосовали за нее. Просто потому, что Додон тоже им надоел в свое время. И своей аффилированностью с Плахотнюком, против которого они все дружили, и своим лицемерием, и из-за двойственной позиции, желания усидеть на двух стульях. И недостаточно реализующим возможности сотрудничества с Россией.
Соответственно, проголосовали за истеричку, а теперь не знают, что с этим делать. Она реально бьется в истерике.
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Как пишут телеграмм-каналы, она недавно ездила в родное село, встречалась с избирателями, со сторонниками. И после этой встречи, после того, как ей всю правду в глаза сказали родные люди, она потом на трассе остановила машину и полчаса рыдала, выйдя на улицу. Это многие видели.
— Майя Санду?
— Да. Это когнитивный диссонанс, политическая шизофрения. Когда, с одной стороны, эта вся химера западная её учителей, всех этих соросовских курсов, прочих "друзей-хоганов" американских и так далее. И все этапы ее карьеры и образования.
А с другой стороны, родные люди, которые живут вот в этой жуткой реальности, нищета, инфляция за 70%, и беспросветное всё. И единственный способ - не ссорится с русскими и постараться как-то на этом поиграть. А тут же у нее наступает читайте выше – про Сороса, Всемирный банк и так далее.
То есть у человека рвет голову, она сходит с ума, объективно. И что с этим делать, никто не знает. Ее возможные оппоненты себя дискредитировали давно, типа того же Додона, более-менее серьёзные. А других нет.
Единственное, что сейчас все чаще говорят, что надо обратно призвать в страну Владимира Плахотнюка. Он хоть и г***к, но при нем хотя бы всего этого не было, была какая-то жизнь, были какие-то перспективы.
И все эти истерики Санду происходят на фоне беспрецедентных политических репрессий в Молдавии. Она просто сажает оппонентов, заводит уголовные дела, и делает это с гораздо большим цинизмом и безэмоциональной беспристрастностью, чем это было во времена того же Плахотнюка.
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Экс-президент Додон сидит под домашним арестом. Один из лидеров оппозиционной партии "ШОР" сидит в тюрьме просто самой настоящей. В клетке. Полно дел на других оппонентов.
Ну то есть, вот такое там всё. Конечно, не позавидуешь ни молдаванам, ни Санду. Но с другой стороны, её не жалко, это её дело - она сама знает, как ей жить. А вот молдаванам что делать, я не знаю. Понятно, что никто не собирается нападать.
— А что касается ситуации внутри страны: Санду плохо справляется со своими обязанностями?
— Она вообще не справляется. Ни как президент, ни как лидер партии парламентского большинства. Ни как, по сути, глава правительства. Ну, там ее подружка назначена руководить. У них не получается. Тут критерий – жизнь людей, а люди ей прямо говорят, мол, нас это не устраивает, уходите.