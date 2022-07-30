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В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана

В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана - 30.07.2022 Украина.ру

В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана

Корабли ВМС Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в праздничном параде ко дню Военно-Морского Флота, сообщает 30 июля пресс-служба Южного военного округа

2022-07-30T10:05

2022-07-30T10:05

2022-07-30T10:05

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Парад состоится 31 июля на рейде Каспийского моря, на городской набережной, напротив кинотеатра "Москва". Сообщается, что военнослужащие покажут элементы боевых действий и возможности Каспийской флотилии.Общее количество участников парада – около 500 военнослужащих и 40 кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии. Также известно, что в параде примут участие более 20 единиц военной и специальной техники.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, флот, каспийское море, азербайджан, иран