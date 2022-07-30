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В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана
В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана - 30.07.2022 Украина.ру
В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана
Корабли ВМС Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в праздничном параде ко дню Военно-Морского Флота, сообщает 30 июля пресс-служба Южного военного округа
2022-07-30T10:05
2022-07-30T10:05
2022-07-30T10:05
новости
флот
каспийское море
азербайджан
иран
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Парад состоится 31 июля на рейде Каспийского моря, на городской набережной, напротив кинотеатра "Москва". Сообщается, что военнослужащие покажут элементы боевых действий и возможности Каспийской флотилии.Общее количество участников парада – около 500 военнослужащих и 40 кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии. Также известно, что в параде примут участие более 20 единиц военной и специальной техники.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, флот, каспийское море, азербайджан, иран
В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана
Корабли ВМС Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в праздничном параде ко дню Военно-Морского Флота, сообщает 30 июля пресс-служба Южного военного округа
"Участие экипажей кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Азербайджана и Ирана", - сказано в пресс-релизе.
Парад состоится 31 июля на рейде Каспийского моря, на городской набережной, напротив кинотеатра "Москва". Сообщается, что военнослужащие покажут элементы боевых действий и возможности Каспийской флотилии.
Общее количество участников парада – около 500 военнослужащих и 40 кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии. Также известно, что в параде примут участие более 20 единиц военной и специальной техники.