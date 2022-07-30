В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана - 30.07.2022 Украина.ру
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В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана
В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана - 30.07.2022 Украина.ру
В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана
Корабли ВМС Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в праздничном параде ко дню Военно-Морского Флота, сообщает 30 июля пресс-служба Южного военного округа
2022-07-30T10:05
2022-07-30T10:05
новости
флот
каспийское море
азербайджан
иран
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Парад состоится 31 июля на рейде Каспийского моря, на городской набережной, напротив кинотеатра "Москва". Сообщается, что военнослужащие покажут элементы боевых действий и возможности Каспийской флотилии.Общее количество участников парада – около 500 военнослужащих и 40 кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии. Также известно, что в параде примут участие более 20 единиц военной и специальной техники.
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новости, флот, каспийское море, азербайджан, иран

В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана

10:05 30.07.2022
 
© Фото : Пресс-служба Южного военного округаКаспийская флотилия
Каспийская флотилия - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Пресс-служба Южного военного округа
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Корабли ВМС Ирана и Азербайджана прибыли в Каспийск для участия в праздничном параде ко дню Военно-Морского Флота, сообщает 30 июля пресс-служба Южного военного округа

"Участие экипажей кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Азербайджана и Ирана", - сказано в пресс-релизе.

Парад состоится 31 июля на рейде Каспийского моря, на городской набережной, напротив кинотеатра "Москва". Сообщается, что военнослужащие покажут элементы боевых действий и возможности Каспийской флотилии.
Общее количество участников парада – около 500 военнослужащих и 40 кораблей, судов и катеров Каспийской флотилии. Также известно, что в параде примут участие более 20 единиц военной и специальной техники.
 
НовостифлотКаспийское мореАзербайджанИран
 
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