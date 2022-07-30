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Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях
Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях - 30.07.2022 Украина.ру
Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях
Село Ломаковка Брянской области обстреляли ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз 30 июля
2022-07-30T09:44
2022-07-30T09:44
2022-07-30T09:44
новости
брянская область
обстрел
артиллерия
всу
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Информации о жертвах или пострадавших в данный момент нет.Ломаковка оказывается под огнем ВСУ не впервые – 19 июля украинская артиллерия в результате обстрела повредила четыре пролета линий электропередачи, обошлось без жертв и пострадавших.В Брянской области, как и в Белгородской и Курской, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу 29 июля украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Климовского района Брянской области, а тремя днями ранее, в результате обстрела пограничного пункта "Троебортное" погиб один человек, четверо были ранены.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, обстрел, артиллерия, всу
Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях
Село Ломаковка Брянской области обстреляли ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз 30 июля
Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
Александр Богомаз
Губернатор Брянской области
Информации о жертвах или пострадавших в данный момент нет.
Ломаковка оказывается под огнем ВСУ не впервые – 19 июля украинская артиллерия в результате обстрела повредила четыре пролета линий электропередачи, обошлось без жертв и пострадавших.
В Брянской области, как и в Белгородской и Курской, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В пятницу 29 июля украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Климовского района Брянской области, а тремя днями ранее, в результате обстрела пограничного пункта "Троебортное" погиб один человек, четверо были ранены.