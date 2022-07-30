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Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях

Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях - 30.07.2022 Украина.ру

Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях

Село Ломаковка Брянской области обстреляли ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз 30 июля

2022-07-30T09:44

2022-07-30T09:44

2022-07-30T09:44

новости

брянская область

обстрел

артиллерия

всу

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Информации о жертвах или пострадавших в данный момент нет.Ломаковка оказывается под огнем ВСУ не впервые – 19 июля украинская артиллерия в результате обстрела повредила четыре пролета линий электропередачи, обошлось без жертв и пострадавших.В Брянской области, как и в Белгородской и Курской, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу 29 июля украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Климовского района Брянской области, а тремя днями ранее, в результате обстрела пограничного пункта "Троебортное" погиб один человек, четверо были ранены.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, обстрел, артиллерия, всу