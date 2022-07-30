Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях - 30.07.2022 Украина.ру
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Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях
Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях - 30.07.2022 Украина.ру
Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях
Село Ломаковка Брянской области обстреляли ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз 30 июля
2022-07-30T09:44
2022-07-30T09:44
новости
брянская область
обстрел
артиллерия
всу
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Информации о жертвах или пострадавших в данный момент нет.Ломаковка оказывается под огнем ВСУ не впервые – 19 июля украинская артиллерия в результате обстрела повредила четыре пролета линий электропередачи, обошлось без жертв и пострадавших.В Брянской области, как и в Белгородской и Курской, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу 29 июля украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Климовского района Брянской области, а тремя днями ранее, в результате обстрела пограничного пункта "Троебортное" погиб один человек, четверо были ранены.
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новости, брянская область, обстрел, артиллерия, всу

Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях

09:44 30.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка военнослужащий украинский
ВСУ артиллерия выстрел пушка военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Село Ломаковка Брянской области обстреляли ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз 30 июля
Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
Александр Богомаз
Губернатор Брянской области
Информации о жертвах или пострадавших в данный момент нет.
Ломаковка оказывается под огнем ВСУ не впервые – 19 июля украинская артиллерия в результате обстрела повредила четыре пролета линий электропередачи, обошлось без жертв и пострадавших.
В Брянской области, как и в Белгородской и Курской, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В пятницу 29 июля украинские войска обстреляли деревню Сачковичи Климовского района Брянской области, а тремя днями ранее, в результате обстрела пограничного пункта "Троебортное" погиб один человек, четверо были ранены.
 
НовостиБрянская областьобстрелартиллерияВСУ
 
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