https://ukraina.ru/20220730/1036997185.html
Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских
Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских - 30.07.2022 Украина.ру
Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских
Формально Запад декларирует ужесточение антироссийских санкций, однако на деле оказывается, что то, что можно, например, Вашингтону, ни в коем случае нельзя Брюсселю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов
2022-07-30T07:00
2022-07-30T07:00
2022-07-30T07:00
новости
александр асафов
санкции
америка
европа
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"Если мы посмотрим на состав санкционных пакетов Запада, то мы с вами с удивлением увидим, что часть санкций по золоту отменена, что обсуждается отмена санкций для закупки продовольствия, что отменены санкции на удобрения и на часть продуктов питания… А у европейцев даже возможности это обсуждать нет. Поэтому европейцы здесь - чемпионы поневоле, поскольку американцы готовы давить на Россию до последнего евроцентра в экономике, например, Германии или Литвы", - сказал эксперт.Он добавил, что странам Европы в этой ситуации ничего не остается делать, кроме как балансировать, искать лазейки и обходные пути, формально озвучивая санкции, но фактически их не соблюдая.Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220729/1036981329.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр асафов, санкции, америка, европа
Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских
Формально Запад декларирует ужесточение антироссийских санкций, однако на деле оказывается, что то, что можно, например, Вашингтону, ни в коем случае нельзя Брюсселю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов
"Если мы посмотрим на состав санкционных пакетов Запада, то мы с вами с удивлением увидим, что часть санкций по золоту отменена, что обсуждается отмена санкций для закупки продовольствия, что отменены санкции на удобрения и на часть продуктов питания… А у европейцев даже возможности это обсуждать нет. Поэтому европейцы здесь - чемпионы поневоле, поскольку американцы готовы давить на Россию до последнего евроцентра в экономике, например, Германии или Литвы", - сказал эксперт.
Он добавил, что странам Европы в этой ситуации ничего не остается делать, кроме как балансировать, искать лазейки и обходные пути, формально озвучивая санкции, но фактически их не соблюдая.
Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь: