https://ukraina.ru/20220730/1036997185.html

Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских

Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских - 30.07.2022 Украина.ру

Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских

Формально Запад декларирует ужесточение антироссийских санкций, однако на деле оказывается, что то, что можно, например, Вашингтону, ни в коем случае нельзя Брюсселю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

2022-07-30T07:00

2022-07-30T07:00

2022-07-30T07:00

новости

александр асафов

санкции

америка

европа

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"Если мы посмотрим на состав санкционных пакетов Запада, то мы с вами с удивлением увидим, что часть санкций по золоту отменена, что обсуждается отмена санкций для закупки продовольствия, что отменены санкции на удобрения и на часть продуктов питания… А у европейцев даже возможности это обсуждать нет. Поэтому европейцы здесь - чемпионы поневоле, поскольку американцы готовы давить на Россию до последнего евроцентра в экономике, например, Германии или Литвы", - сказал эксперт.Он добавил, что странам Европы в этой ситуации ничего не остается делать, кроме как балансировать, искать лазейки и обходные пути, формально озвучивая санкции, но фактически их не соблюдая.Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220729/1036981329.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр асафов, санкции, америка, европа