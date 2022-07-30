Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских - 30.07.2022 Украина.ру
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Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских
Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских - 30.07.2022 Украина.ру
Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских
Формально Запад декларирует ужесточение антироссийских санкций, однако на деле оказывается, что то, что можно, например, Вашингтону, ни в коем случае нельзя Брюсселю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов
2022-07-30T07:00
2022-07-30T07:00
новости
александр асафов
санкции
америка
европа
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"Если мы посмотрим на состав санкционных пакетов Запада, то мы с вами с удивлением увидим, что часть санкций по золоту отменена, что обсуждается отмена санкций для закупки продовольствия, что отменены санкции на удобрения и на часть продуктов питания… А у европейцев даже возможности это обсуждать нет. Поэтому европейцы здесь - чемпионы поневоле, поскольку американцы готовы давить на Россию до последнего евроцентра в экономике, например, Германии или Литвы", - сказал эксперт.Он добавил, что странам Европы в этой ситуации ничего не остается делать, кроме как балансировать, искать лазейки и обходные пути, формально озвучивая санкции, но фактически их не соблюдая.Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220729/1036981329.html
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новости, александр асафов, санкции, америка, европа

Асафов рассказал, чем американские санкции отличаются от европейских

07:00 30.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Елкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Сергей Елкин
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Формально Запад декларирует ужесточение антироссийских санкций, однако на деле оказывается, что то, что можно, например, Вашингтону, ни в коем случае нельзя Брюсселю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов
"Если мы посмотрим на состав санкционных пакетов Запада, то мы с вами с удивлением увидим, что часть санкций по золоту отменена, что обсуждается отмена санкций для закупки продовольствия, что отменены санкции на удобрения и на часть продуктов питания… А у европейцев даже возможности это обсуждать нет. Поэтому европейцы здесь - чемпионы поневоле, поскольку американцы готовы давить на Россию до последнего евроцентра в экономике, например, Германии или Литвы", - сказал эксперт.
Он добавил, что странам Европы в этой ситуации ничего не остается делать, кроме как балансировать, искать лазейки и обходные пути, формально озвучивая санкции, но фактически их не соблюдая.
Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:
Александр Асафов интервью
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НовостиАлександр АсафовСанкцииАмерикаЕвропа
 
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