https://ukraina.ru/20220729/1037015290.html

Война войной, а грабёж по расписанию. На Украине ускорили приватизацию

Война войной, а грабёж по расписанию. На Украине ускорили приватизацию - 29.07.2022 Украина.ру

Война войной, а грабёж по расписанию. На Украине ускорили приватизацию

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T14:48

2022-07-29T14:48

2022-07-29T14:48

мвф

приватизация

эксклюзив

кредит

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Несмотря на артиллерийскую канонаду, на Украине продолжается распродажа госактивов. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451, направленный на упрощение процедуры приватизации. Документ, за который проголосовали 233 депутата украинского парламента, содержит несколько принципиально важных моментов, облегчающих процесс расхищения государственного имущества.Для начала, депутаты установили анонимность информации об участниках приватизационных аукционов. Это делает приватизацию полностью непрозрачной. В ней смогут принимать участие иностранные компании или их официальные украинские представители, а также недобитые украинские олигархи, которые надеются поправить свою позиции.А общественность, в самом лучшем случае, узнает об этих бенефициарах задним числом, когда предприятия уже уйдут с молотка.Кроме того, о результатах приватизационных аукционов не будут сообщать в официальных печатных изданиях государственных органов. Фактически, эту информацию засекретят от украинцев, чтобы они в принципе не знали, сколько было выручено за проданные объекты, и кому они отныне принадлежат.Таким образом, украинская приватизация осознанно выводится в тень. По мнению некоторых экспертов, это делают для того, чтобы не афишировать возможное участие иностранцев. Но, возможно, все еще проще. Потому новый закон открывает широчайшее поле для коррупционных операций, в которых непосредственно заинтересованы высокопоставленные государственные чиновники.В условиях подобной закрытости человек со стороны не сможет купить даже пивной киоск. Потому что на засекреченных приватизационных аукционах выиграют только те, кто заранее договорился с их организаторами.Далее, приватизация станет оптовой: говоря военным языком, приватизаторы отныне будут работать по площадям. На аукционы выставят сразу несколько объектов, которых объединят для продажи в так называемые приватизационные пулы. А такие сделки выгодны исключительно крупным покупателям – то есть все тем же иностранным корпорациям или крупному украинскому бизнесу.Оптовый принцип приватизации помогает этим игрокам купить дешевле и больше, а продавец в лице государства гарантировано остается в проигрыше. Достаточно сказать, что подобные сделки активно применялись в далекие девяностые годы, когда скороспелые нувориши скупали целые промышленные кластеры, выторговывая себе на этом огромные скидки – как при покупке овощей на базаре.Также упрощается порядок осуществления мероприятий по подготовке объектов к приватизации. Подготовка объектов крупной приватизации будет осуществляться без привлечения компетентных советников и экспертов, а это позволит назначать цену буквально с потолка, в интересах вышеупомянутых заинтересованных лиц.Переведем это на общепонятный язык – организаторы аукциона будут получать взятки и оценивать предприятие по договоренности с заранее определенными анонимными покупателями. Тем более, стартовую цену объекта отныне можно устанавливать по самой нижней оценочной планке – на уровне его балансовой стоимости.Размер гарантийного взноса на электронных приватизационных аукционах объектов тоже сделали необременительным для участников сделки: 10% стартовой цены объекта приватизации для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тысяч гривен.Это вполне достаточно, чтобы отсеять случайных участников торгов, и комфортно для крупных приватизаторов.Кроме того, при проведении аукциона серьезно сокращаются обязательства покупателя. Право собственности на объект приватизации переходит к нему независимо от получения разрешения Антимонопольного комитета. Такое условие, опять-таки, играет на руку большому бизнесу, позволяя сосредоточить в руках целые промышленные отрасли, чтобы задавить конкурентов и подмять под себя внутренний рынок.Наконец, приватизацию разрешается проводить в форме так называемой релокации – то есть с последующим перемещением приобретенного на аукционе объекта."Благодаря приватизации те государственные активы, которые есть на Украине и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения, могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия.Именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать во благо экономики Украины. Так что при правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", – рассказывает об этом глава президентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк.Разумеется, это блеф. Развивать новые производственные мощности сегодня никто не будет – ведь уже завтра они могут превратиться в руины, за которые нельзя получить даже страховые выплаты. Однако новые собственники получают право демонтировать только что приобретенные фабрики и заводы – например, под предлогом угрозы разрушения в результате боевых действий. А потом их можно увезти в соседнюю область и сдать на металлолом, чтобы освободить участок земли и использовать его в других целях.Такая судьба ожидает множество промышленных предприятий, которые располагались в центрах украинских городов – на территории, где можно будет построить жилые комплексы и торговые центры.Конечно, сейчас идет война, и на Украине еще долго будет не до строительства. Но, как известно, опытные бизнесмены всегда стремятся покупать активы на понижении, когда их можно взять за бросовую цену. Чтобы потом, после наступления мира, получить на этой сделке десятикратную прибыль.Новый закон о приватизации создает возможности для того, чтобы забрать у государства все, что еще имеет реальную рыночную цену, используя для этого удобный момент, когда партия президента Владимира Зеленского может провести через Верховную Раду практически любые законы. Впрочем, его скандальные условия еще недавно вызывали у некоторых депутатов вопросы. Однако сейчас все неожиданно изменилась, и приватизационный законопроект в парламенте прошел "на ура", – буквально за считанные недели, под гром непрекращающихся боев.Такая спешка наверняка не является случайностью. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко накануне анонсировал сделку с Международным валютным фондом. Украинское правительство рассчитывает получить от него финансирование на сумму около 15-20 миллиардов долларов, чтобы решить острейшую проблему нарастающего бюджетного дефицита.Однако в Европе – кризис, и западные кредиторы неохотно одалживаются своим украинским партнерам, накапливая средства для собственных газовых платежей. Как полагают эксперты, они могут предоставить деньги под залог украинской госсобственности. И новый закон про теневую приватизацию, одобренный без каких-либо внятных объяснений для украинцев, предоставляет для этой цели необходимые юридические условия.

https://ukraina.ru/20220615/1034160248.html

https://ukraina.ru/20220113/1033068255.html

https://ukraina.ru/20220418/1033787247.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

мвф, приватизация, эксклюзив, кредит