Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7 - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1037011077.html
Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7
Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7 - 29.07.2022 Украина.ру
Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7
Дипломаты G7 приехали в Одессу для того, чтобы проконтролировать работу согласованного продовольственного коридора в черноморских портах, сообщила 29 июля посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в своем Twitter
2022-07-29T13:08
2022-07-29T13:08
новости
зерно
посол
великобритания
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/47/1033904757_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a6297a0b09841d5d91c9a83207944d67.jpg
Она уверена, что визит послов подчеркнет важность сделки и роль ООН в соглашении, позволяющем вывозить продовольствие с Украины.Соглашение, в частности, предполагает, что вывоз украинского зерна по Чёрному морю будет происходить из трёх портов — Одесса, Черноморск и Южный. При этом разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени.Согласно документу, суда с зерном будут выходить из Чёрного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.Для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики. Наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырёх сторон.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/47/1033904757_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_805d038a699f1a14417f4f7c5b2743e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерно, посол, великобритания, одесса

Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7

13:08 29.07.2022
 
© president.gov.uaпосол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, верховная рада
посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, верховная рада
© president.gov.ua
Читать в
Дипломаты G7 приехали в Одессу для того, чтобы проконтролировать работу согласованного продовольственного коридора в черноморских портах, сообщила 29 июля посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в своем Twitter
Она уверена, что визит послов подчеркнет важность сделки и роль ООН в соглашении, позволяющем вывозить продовольствие с Украины.
Соглашение, в частности, предполагает, что вывоз украинского зерна по Чёрному морю будет происходить из трёх портов — Одесса, Черноморск и Южный. При этом разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени.
Согласно документу, суда с зерном будут выходить из Чёрного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.
Для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики. Наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырёх сторон.
 
НовостизернопосолВеликобританияОдесса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
13:46Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков
13:24Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео
13:20Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину
13:17О чём говорят цены на недвижимость в Киеве
13:10Начинатель войны. Зачем Борис Джонсон намылился в Брюссель
13:08Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7
13:04Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске
12:50Зачем ударили по Еленовке? – Пушилин раскрыл замысел ВСУ
12:47Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом
12:36Станислав Стремидловский: Любезности Зеленского к Польше не спасут Украину от гибели
12:22Зеленский рассорил Александра Ревву и его отца
12:15Макаревич заявил, что хочет сидеть дома в Израиле
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 29 июля: Еленовка, обстрелы, потери ВСУ
11:53Захарова рассказала о неудачной попытке Запада изолировать Россию
11:43На убой! Артамонов обратился с важным заявлением к жителям Херсона. Видео
11:29"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
11:20Россия нанесла ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
11:17Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию
11:07Госдеп США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о Пригожине
Лента новостейМолния