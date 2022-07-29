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Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7

Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7 - 29.07.2022 Украина.ру

Контролировать работу "зернового коридора" будут послы G7

Дипломаты G7 приехали в Одессу для того, чтобы проконтролировать работу согласованного продовольственного коридора в черноморских портах, сообщила 29 июля посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в своем Twitter

2022-07-29T13:08

2022-07-29T13:08

2022-07-29T13:08

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зерно

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Она уверена, что визит послов подчеркнет важность сделки и роль ООН в соглашении, позволяющем вывозить продовольствие с Украины.Соглашение, в частности, предполагает, что вывоз украинского зерна по Чёрному морю будет происходить из трёх портов — Одесса, Черноморск и Южный. При этом разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени.Согласно документу, суда с зерном будут выходить из Чёрного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.Для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики. Наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырёх сторон.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, посол, великобритания, одесса