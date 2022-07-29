Педофил-рецидивист из "Правого сектора"* вместе с двумя женщинами готовил теракт в Липецке - 29.07.2022 Украина.ру
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Педофил-рецидивист из "Правого сектора"* вместе с двумя женщинами готовил теракт в Липецке
Педофил-рецидивист из "Правого сектора"* вместе с двумя женщинами готовил теракт в Липецке - 29.07.2022 Украина.ру
Педофил-рецидивист из "Правого сектора"* вместе с двумя женщинами готовил теракт в Липецке
ФСБ России предотвратила теракт в Липецкой области, который готовился боевиками "Правого сектора", сообщают 29 июля в пресс-службе ведомства
2022-07-29T10:14
2022-07-29T10:15
новости
сбу
теракт
фсб
липецк
правый сектор
украина
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"Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины - мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.", - говорится в сообщении.Диверсионная группа действовала под патронажем СБУ, уточняют в ведомстве.Также, в ФСБ сообщили, что план террористов заключался в подрыве самодельного взрывного устройства в одном из транспортных объектов Липецка с большим количеством людей.Диверсанты признались на допросе, что на Украине их готовили в специальном учебном центре под руководством иностранных инструкторов.*Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, сбу, теракт, фсб, липецк, правый сектор, украина

Педофил-рецидивист из "Правого сектора"* вместе с двумя женщинами готовил теракт в Липецке

10:14 29.07.2022 (обновлено: 10:15 29.07.2022)
 
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ФСБ России предотвратила теракт в Липецкой области, который готовился боевиками "Правого сектора", сообщают 29 июля в пресс-службе ведомства
"Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины - мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.", - говорится в сообщении.
Диверсионная группа действовала под патронажем СБУ, уточняют в ведомстве.
Также, в ФСБ сообщили, что план террористов заключался в подрыве самодельного взрывного устройства в одном из транспортных объектов Липецка с большим количеством людей.
Диверсанты признались на допросе, что на Украине их готовили в специальном учебном центре под руководством иностранных инструкторов.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
НовостиСБУтерактФСБЛипецкПравый секторУкраина
 
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