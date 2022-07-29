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Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина - 29.07.2022 Украина.ру
Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
Согласие Си Цзиньпина на телефонный разговор с Джо Байденом можно рассматривать как простой акт вежливости со стороны китайского лидера. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
2022-07-29T10:11
2022-07-29T10:11
2022-07-29T10:11
алексей мухин
си цзиньпин
джо байден
новости
тайвань
нэнси пелоси
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Мухин заявил, что правительствам США и КНР сейчас "абсолютно не о чем" разговаривать.Разговор Байдена и Си состоялся 28 июля и продлился более двух часов.Отмечается, что лидеры обсудили возможный визит Пелоси. СМИ отмечают, что такой шаг стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной, демонстрацией поддержки Тайваня со стороны США.Также Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мухин, си цзиньпин, джо байден, новости, тайвань, нэнси пелоси
Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
Согласие Си Цзиньпина на телефонный разговор с Джо Байденом можно рассматривать как простой акт вежливости со стороны китайского лидера. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
Мухин заявил, что правительствам США и КНР сейчас "абсолютно не о чем" разговаривать.
Американцы пытаются спровоцировать Китай на резкие действия и анонсируют визит [спикера палаты представителей США] Нэнси Пелоси в Тайбей. Китай всё, что должен был сказать, он сказал, в этой связи говорить им не о чем. Но Си Цзиньпин человек вежливый, если попросили поговорить по телефону … он поговорит, ничего страшного.
Разговор Байдена и Си состоялся 28 июля и продлился более двух часов.
Отмечается, что лидеры обсудили возможный визит Пелоси. СМИ отмечают, что такой шаг стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной, демонстрацией поддержки Тайваня со стороны США.
Также Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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