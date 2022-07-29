https://ukraina.ru/20220729/1037000030.html

Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина - 29.07.2022 Украина.ру

Просто из вежливости: политолог о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

Согласие Си Цзиньпина на телефонный разговор с Джо Байденом можно рассматривать как простой акт вежливости со стороны китайского лидера. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин

2022-07-29T10:11

2022-07-29T10:11

2022-07-29T10:11

алексей мухин

си цзиньпин

джо байден

новости

тайвань

нэнси пелоси

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Мухин заявил, что правительствам США и КНР сейчас "абсолютно не о чем" разговаривать.Разговор Байдена и Си состоялся 28 июля и продлился более двух часов.Отмечается, что лидеры обсудили возможный визит Пелоси. СМИ отмечают, что такой шаг стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной, демонстрацией поддержки Тайваня со стороны США.Также Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html

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алексей мухин, си цзиньпин, джо байден, новости, тайвань, нэнси пелоси